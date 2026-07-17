Casas destruidas y cientos de damnificados: El llamado de Desafío Levantemos Chile tras el temporal

Las intensas lluvias, inundaciones y fuertes vientos que azotan a gran parte del territorio nacional han dejado a cientos de familias en una situación crítica.

Ante este escenario, la ONG Desafío Levantemos Chile anunció el despliegue inmediato de sus equipos en terreno y activó la campaña solidaria “Hoy la emergencia es el sistema frontal”, que busca recaudar fondos para ir en ayuda directa de los damnificados.

El último balance de la institución, que coincide con el monitoreo de las autoridades, da cuenta de un panorama complejo a nivel país.

Respecto a la emergencia climática, el Presidente de la República, José Antonio Kast, manifestó que “hay emergencias que no se pueden evitar, pero sí anticipar. Se vienen días intensos y desafiantes para Chile y si trabajamos juntos, autoridades nacionales, regionales y comunales, podemos superar esta emergencia”.

La estrategia de la fundación, que cuenta con 16 años de trayectoria y presencia en más de 29 emergencias nacionales, está diseñada para abordar de forma eficiente las distintas etapas de la crisis a través de soluciones específicas.

La ayuda técnica y social de la ONG se dividirá en cuatro ejes de acción, los cuales serán asignados rigurosamente según el Índice de Vulnerabilidad y el nivel de daño de cada grupo familiar.

Kits de remoción de escombros: Herramientas de trabajo pesado y seguridad (palas, carretillas, botas de agua, guantes y antiparras) para despejar accesos y viviendas en las primeras horas.

Herramientas de trabajo pesado y seguridad (palas, carretillas, botas de agua, guantes y antiparras) para despejar accesos y viviendas en las primeras horas. Kits de limpieza: Equipamiento técnico que incluye hidrolavadoras y desinfectantes concentrados como cloro para mitigar focos de infección.

Equipamiento técnico que incluye hidrolavadoras y desinfectantes concentrados como cloro para mitigar focos de infección. Kits de higiene personal: Artículos de primera necesidad (shampoo, cepillos, pasta dental, toallitas higiénicas, papel higiénico) y un botiquín básico de salud.

Artículos de primera necesidad (shampoo, cepillos, pasta dental, toallitas higiénicas, papel higiénico) y un botiquín básico de salud. Reconstrucción asistida: Entrega de tarjetas con cupo para insumos de construcción, acompañadas por la asesoría técnica en terreno del equipo de la fundación para garantizar la trazabilidad y eficiencia del gasto.

¿Cómo aportar a la campaña?

La organización habilitó de manera inmediata sus canales oficiales para recibir donaciones económicas que permitan agilizar la entrega de los insumos en las zonas afectadas: