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Presidente Kast anuncia despliegue de “todos los recursos” para dar con autor del ataque contra carabineros en Lo Espejo

El agresor abrió fuego durante un control preventivo y luego escapó a pie. El hecho fue condenado por el Mandatario.

Ruth Cárcamo

Agencia Uno

Agencia Uno

El Presidente José Antonio Kast condenó el ataque armado que dejó a dos carabineros heridos procedimiento policial realizado la mañana de este viernes en la comuna de Lo Espejo, región Metropolitana.

A través de su cuenta en la red social X, el Mandatario señaló que “mientras miles de carabineros se despliegan para proteger a los chilenos y apoyar las labores de emergencia, hay criminales que siguen atacándolos”.

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“Hemos dispuesto todos los recursos para capturar a este violento atacante y que sea juzgado y condenado por la justicia”, agregó.

El ataque armado

Según información preliminar, el hecho ocurrió en la intersección de Cooperación con Lo Ovalle, donde los funcionarios policiales realizaban un control preventivo a un sujeto. En ese momento, el individuo extrajo una pistola y efectuó una cantidad indeterminada de disparos contra los uniformados.

Tras el ataque, el agresor huyó a pie y está siendo buscado. Respecto al estado de salud de los carabineros, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, confirmó que ambos permanecen bajo atención médica y que su condición se encuentra estable.

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