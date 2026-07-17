¿Seguirán suspendidas las clases la próxima semana en la Región Metropolitana? Esto informó el Gobierno

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, realizó un balance del sistema frontal y advirtió que Santiago enfrentará las condiciones más complejas durante este viernes.

En diálogo con Radio Universo, la autoridad explicó que cerca del mediodía se espera una intensificación de las precipitaciones, las que llegarían a 40 milímetros . Asimismo, hacia el final de la jornada se prevé un segundo pulso importante de lluvias.

“Esto nos hace presumir que durante el día vamos a tener la mayor concentración de precipitaciones en 24 horas, de lo que tenemos estimado para este sistema frontal”, señaló Codina.

En esa línea, advirtió que “hoy nos vamos a enfrentar a la situación más compleja durante la noche, por la acumulación de agua y saturación de zonas que muchas veces logran contener la cantidad de agua que está circulando en superficie”.

¿Seguirán suspendidas las clases?

Respecto de una eventual suspensión de clases para los próximos días, el delegado indicó que durante esta jornada se realizará una mesa técnica junto a distintas autoridades para evaluar la evolución del sistema frontal y definir posibles medidas.

Germán Codina | Agencia UNO Ampliar

“En el transcurso del día y en el correr de mañana se va a ir definiendo algunas decisiones que pudieran impactar las clases en la próxima semana”, agregó.

Asimismo, Germán Codina sostuvo que, por ahora, la única suspensión confirmada es la de este viernes, “y yo creo que vamos a estar en condiciones de poder extender o no, la medida, según vayan evolucionando los acontecimientos en la zona”.