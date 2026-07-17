“Es vital y fundamental”: ministro García Ruminot llama a aprobar el proyecto de Reconstrucción Nacional el próximo martes

12 DE JULIO DEL 2026 / SANTIAGO La Comisión de Hacienda del Senado continúa la discusión en particular del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, iniciativa impulsada por el Ejecutivo que busca fortalecer la reactivación económica, promover la inversión, generar empleo y financiar la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios de Ñuble, Biobío y Valparaíso. Durante la sesión, las y los senadores analizan las indicaciones presentadas al proyecto en materias tributarias, crédito al empleo, responsabilidad fiscal y medidas de impulso al crecimiento, como parte de su segundo trámite constitucional. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO / VICTOR HUENANTE GALAZ

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, valoró el despacho en el Senado del proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, aunque advirtió que aún deben aprobarse los mecanismos destinados a financiar el fondo para las regiones afectadas por incendios.

La Cámara Alta concluyó la votación en particular de la iniciativa, cuyos artículos más controvertidos fueron respaldados con los 26 votos del oficialismo. La oposición alcanzó un máximo de 24 sufragios en contra y realizó reservas de constitucionalidad en distintas disposiciones.

“Estamos muy agradecidos y reconocemos que el Senado haya aprobado por unanimidad el artículo primero del proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, que aumenta los recursos del Fondo de Reconstrucción para financiar obras en Valparaíso, Quilpué, Biobío y Ñuble”, dijo García Ruminot.

Sin embargo, señaló que “también necesitamos que se aprueben los instrumentos que permitirán recaudar esos recursos e incorporarlos al Fondo Transitorio de Reconstrucción. Por eso, el tercer trámite que deberá cumplir el proyecto en la Cámara de Diputadas y Diputados el próximo martes es vital y fundamental”.

El secretario de Estado aseguró que el Ejecutivo continuará negociando con los distintos sectores políticos para conseguir el despacho definitivo de la iniciativa.

“Estamos trabajando intensamente para conseguir todos los apoyos necesarios, de manera que no solo se apruebe el aumento de los fondos, sino también los mecanismos que permitan obtener una mayor recaudación”, afirmó.

Además, reconoció que “hoy todas las energías están puestas en atender las emergencias que se están produciendo en distintas zonas del país debido al sistema frontal que hemos enfrentado y que continuará durante los próximos días”.

Pese a las emergencias provocadas por las lluvias y los fuertes vientos, el titular de la Segpres sostuvo que el Gobierno mantendrá sus gestiones para completar la tramitación de la propuesta.

“No obstante, seguimos trabajando en los temas legislativos y, muy especialmente, por encargo de su excelencia el Presidente de la República, José Antonio Kast, para que el próximo martes podamos despachar finalmente del Congreso Nacional el proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social”, concluyó.