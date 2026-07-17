“No vemos la hora de conocer a los fanáticos chilenos”: Allie, la piloto de Hot Wheels Monster Trucks Live adelanta el show en el país

Con los motores encendidos y los gigantescos camiones ultimando detalles en el Movistar Arena, Hot Wheels Monster Trucks Live™: Glow-N-Fire ya vive su cuenta regresiva para un fin de semana que promete convertirse en uno de los panoramas más esperados de las vacaciones de invierno.

La piloto estadounidense Allie Patrick, conductora del camión Gunkster, compartió con ADN.cl la emoción de debutar en Chile y adelantó un espectáculo cargado de adrenalina, fuego y acrobacias.

“Estamos muy emocionados. Es la primera vez que estamos aquí y no podemos esperar para conocer a los fanáticos chilenos”, afirmó.

Mientras los equipos trabajan en el montaje de los vehículos, Patrick explicó que la preparación comienza mucho antes de salir a la pista.

“Tenemos que instalar los neumáticos, preparar la suspensión, cargar combustible y dejar todo listo. No vemos la hora de encontrarnos con el público este fin de semana”, comentó.

¿Las mujeres se llevan el trofeo a casa?

La piloto también destacó el crecimiento de la presencia femenina en el circuito, donde tres de los siete conductores son mujeres. “Es genial. Estamos casi a la par con los hombres y a nosotras también nos gusta llevarnos los trofeos a casa”, señaló entre risas.

Sobre lo que podrán ver los asistentes, Patrick anticipó una experiencia inolvidable. “Habrá enormes saltos, derrapes, mucho ruido, camiones que brillan con las luces y un show realmente divertido”, aseguró, recomendando que los más pequeños lleven protección auditiva.

El espectáculo, que llega por primera vez al país, incluirá además el estreno mundial del nuevo Rhinomite, acrobacias inéditas de FMX y un dinosaurio robot que escupe fuego.

¿Para qué día quedan entradas?

Tras el éxito en la venta de entradas, quedan boletos disponibles para la función del domingo 19 de julio a las 18:30 horas, y solo quedan poco asientos libres para la función am de las 11:30 de aquel día. En tanto, los tickets del sábado 18 de julio se encuentran agotados.