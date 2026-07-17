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“Estoy sufriendo bastante”: Gary Medel revela su difícil presente y abre la puerta al retiro

El contrato que tiene el defensa en Universidad Católica vence a fin de año.

Daniel Ramírez

“Estoy sufriendo bastante”: Gary Medel revela su difícil presente y abre la puerta al retiro

“Estoy sufriendo bastante”: Gary Medel revela su difícil presente y abre la puerta al retiro / Daniel Pino/UnoNoticias

Gary Medel fue el gran invitado del primer episodio de Suenan Los Bombos, el nuevo podcast de Universidad Católica. En la conversación, el “Pitbull” abordó distintos temas, entre ellos su presente en el cuadro cruzado y el futuro de su carrera.

Durante la entrevista, el defensa de 38 años reconoció que aún no tiene definido qué ocurrirá una vez que finalice su contrato con la UC en diciembre de este año, dejando abierta la posibilidad de retirarse del fútbol.

“Por el momento tengo contrato con el club hasta fin de año. Después veremos si es que sigo, si me retiro o si hago otras cosas”, afirmó.

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El zaguero también hizo una autocrítica en torno a las lesiones que ha sufrido en el último tiempo. Según explicó, apresuró su regreso a las canchas y eso le terminó provocando nuevas complicaciones.

“Por apurar una lesión, me desgarré en el partido contra Boca en la Copa Libertadores. Después de eso, me volví a desgarrar. Ahora estoy en una etapa donde busco recuperarme bien físicamente para estar a la par de mis compañeros”, explicó.

“A mí me gusta mucho competir y estar con mis compañeros en el día a día, entonces estoy sufriendo bastante, porque no me gusta estar fuera. Es la primera vez que me lesiono tantas veces seguidas”, agregó el bicampeón de América con La Roja.

Por último, Medel aseguró que su principal desafío durante este proceso ha sido mantenerse fuerte mentalmente. “Lo físico se recupera rápido. Lo que estoy trabajando ahora es la parte mental, porque no es fácil estar en esta situación con el tema de lesiones. Estamos en ese proceso”, concluyó.

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