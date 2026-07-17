Alcaldesa Ripamonti llama a la calma tras alerta SAE preventiva por riesgo en el estero Marga Marga

Un llamado a la tranquilidad y a la prevención colectiva realizó la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, luego de que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) emitiera una alerta a través del Sistema de Alerta de Emergencias (SAE) para los sectores aledaños al estero Marga Marga y Reñaca.

La jefa comunal enfatizó que se trata de una medida estrictamente preventiva y no de una orden de evacuación inmediata: “He estado todo el día comunicada directamente con el director de SENAPRED de la región de Valparaíso, Christian Cardemil, y con el delegado regional, Manuel Millones”, esgrimió.

“Ellos han enviado una alerta SAE que han denominado de carácter preventiva; eso significa que no hay que evacuar inmediatamente, pero sí respecto del estero Marga Marga y Reñaca existe una necesidad de que no se acerquen al perímetro”“, agregó la máxima autoridad comunal.

El monitoreo de la emergencia climática se ha complejizado debido a las condiciones marítimas en la zona costera. Según detalló Ripamonti, “este río atmosférico nos tocó con marejadas y la fuerza de las olas iba a coincidir con la salida de las aguas lluvias en la desembocadura”. Aunque hasta el momento el flujo de agua está saliendo de manera correcta hacia el mar, los equipos municipales, junto a la Armada, se mantienen vigilando la barra del estero, la Laguna Sausalito y el tranque Forestal.

Respecto a la conectividad de la “Ciudad Jardín”, la autoridad recalcó que el tránsito por los puentes urbanos se mantiene habilitado. Sin embargo, los equipos técnicos municipales se encuentran coordinados con las seremis de Transportes y Obras Públicas ante cualquier cambio en el cauce.

La Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) será el organismo encargado de determinar técnicamente si es necesario interrumpir el flujo vehicular. En caso de concretarse el cierre de los viaductos, las autoridades ya tienen planificadas las rutas alternativas para mantener la conectividad entre las comunas de Quilpué, Valparaíso y Concón.

Finalmente, el municipio de Viña del Mar recordó a la comunidad que se encuentran disponibles las líneas telefónicas de emergencia +56 9 7386 7772 y +56 9 6832 8163 para canalizar reportes vecinales y solicitudes de asistencia.