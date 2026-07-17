“Estamos totalmente aislados, la comuna de Punitaqui quedó partida en dos... difícilmente vamos a poder llegar a los sectores rurales”

En las últimas 48 horas, Punitaqui ha sido una de las comunas más afectadas de la región de Coquimbo debido a la crecida del estero del mismo nombre, situación que provocó el aislamiento de gran parte de la comuna.

De acuerdo con el último reporte entregado por las autoridades, hasta las 14:00 horas de este viernes 17 de julio se registraban 111,4 milímetros de agua caída en Punitaqui. El alcalde de la comuna, Pedro Araya, conversó con ADN.cl y entregó detalles de la situación que enfrenta la localidad.

“Hemos tenido la activación de diversas quebradas que desembocan en el estero Punitaqui. Ahora este está con su capacidad máxima de bajada y ya sobrepasó todos los badenes”, comentó.

“Este estero nos dejó totalmente aislados y divididos en dos. Hay sectores rurales a los que difícilmente vamos a poder llegar en un par de días, porque la conectividad depende justamente de los badenes”, agregó.

Al ser consultado sobre el estado de la conectividad con otras comunas, el edil indicó que aún es posible transitar hacia Combarbalá, aunque la caída de piedras ha complicado el trayecto por la Cuesta Los Mantos.

“En la Cuesta Los Mantos, que nos conecta con Combarbalá, había rodados en el camino, en particular una roca de grandes proporciones que ya pudo ser removida por personal de Vialidad”, explicó.

Respecto a posibles personas lesionadas, el alcalde Pedro Araya señaló que no se han reportado heridos. Sin embargo, manifestó su preocupación por los vecinos que permanecen aislados debido a la crecida de los esteros en distintos sectores de la comuna.

“Afortunadamente no tenemos heridos en la comuna. Estamos preocupados por la conectividad hacia los sectores rurales porque no tenemos noticias sobre cómo pueden estar nuestros vecinos”, cerró.