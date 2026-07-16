Viviendas reconstruidas tras el megaincendio presentarían daños por fuertes vientos en Viña del Mar

Vecinos del sector El Olivar, en Viña del Mar, denunciaron que algunos muros de las viviendas levantadas durante el proceso de reconstrucción tras el megaincendio presentan riesgo de derrumbe, situación que movilizó a equipos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo hasta el lugar.

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A través de su cuenta de X, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, informó que personal de la cartera se trasladó al sector para revisar las estructuras. “Nuestros equipos ya están en el lugar y estamos en camino para verificar personalmente la situación”, escribió.

El secretario de Estado cuestionó la calidad de las obras y aseguró que se buscarán responsabilidades por los eventuales peligros para los residentes.

“Esto es exactamente lo que advertimos: las malas decisiones y las obras mal hechas ponen en riesgo a las familias. No vamos a mirar para el lado. Vamos a exigir que los responsables respondan y a tomar todas las medidas necesarias para resguardar la seguridad de los vecinos”, afirmó.

La alerta se produce luego de que el Minvu iniciara en mayo la demolición de viviendas en El Olivar debido a graves fallas estructurales. En total, 170 casas vinculadas a la constructora San Sebastián deberán ser demolidas, de acuerdo con informes técnicos que respaldan la medida conforme a la normativa vigente.

Del total de inmuebles afectados, seis corresponden a propietarios que se han opuesto al procedimiento y presentaron recursos de protección para intentar detener la demolición.