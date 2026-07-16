Presidente Kast revisa capacidades aéreas de la FACh para enfrentar la emergencia meteorológica
El Mandatario informó que helicópteros Black Hawk, Bell 412 y aviones de transporte quedaron disponibles para apoyar rescates, puentes aéreos y el traslado de ayuda en las zonas afectadas por el sistema frontal.
Santiago
El presidente José Antonio Kast informó que sostuvo una reunión en el Grupo 10 junto al ministro Claudio Alvarado, el subsecretario Bolívar y representantes de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) para revisar las capacidades aéreas que el Estado pondrá a disposición frente a la emergencia meteorológica que afecta a la zona centro-sur del país.
A través de una publicación en su cuenta de X, el Mandatario señaló que durante el encuentro se evaluaron los recursos disponibles para responder a eventuales emergencias derivadas del sistema frontal.
Según detalló, quedaron disponibles helicópteros Black Hawk, Bell 412 y aviones de transporte para apoyar labores de rescate, establecer puentes aéreos y trasladar alimentos, medicamentos y otros insumos esenciales hacia las zonas donde sean requeridos.
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