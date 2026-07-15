Llegó al fútbol chileno como refuerzo estrella y ahora dice adiós: tiene nuevo club en Europa

Agustín Urzi arribó al fútbol chileno a comienzos de año como nuevo refuerzo de Universidad de Concepción. El volante argentino, mundialista Sub 20 con la “Albiceleste” y campeón de la Copa Sudamericana 2024 con Racing, aterrizó en el “Campanil” como una de las incorporaciones más destacadas del plantel.

Sin embargo, a solo siete meses de su llegada, el mediocampista de 26 años dejará el cuadro penquista para continuar su carrera en Europa. Según informó el periodista César Luis Merlo, Urzi alcanzó un acuerdo para fichar por el Levadiakos de la Primera División de Grecia.

El jugador se marchará a préstamo por un año y con una opción de compra, cerrando así un breve paso por Concepción, donde alcanzó a disputar 24 partidos, marcó 2 goles y aportó 4 asistencias entre la Liga de Primera, Copa de la Liga y la Copa Chile.

Urzi estaba cedido en el elenco de la Región del Biobío hasta diciembre de 2026, aunque tiene vínculo vigente con el Juárez de México hasta fines de 2027. Por ende, fue el cuadro mexicano el que negoció su cesión a Grecia.

De esta manera, el volante argentino vivirá su primera experiencia en el fútbol europeo y defenderá la sexta camiseta de su carrera, tras sus pasos por Banfield, Juárez, Racing, Huracán y Universidad de Concepción.