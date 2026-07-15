;

Llegó al fútbol chileno como refuerzo estrella y ahora dice adiós: tiene nuevo club en Europa

El volante argentino Agustín Urzi finalizó anticipadamente su préstamo en Universidad de Concepción para fichar por el Levadiakos de la Primera División de Grecia.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / Daniel Pino/UnoNoticias

Agustín Urzi arribó al fútbol chileno a comienzos de año como nuevo refuerzo de Universidad de Concepción. El volante argentino, mundialista Sub 20 con la “Albiceleste” y campeón de la Copa Sudamericana 2024 con Racing, aterrizó en el “Campanil” como una de las incorporaciones más destacadas del plantel.

Sin embargo, a solo siete meses de su llegada, el mediocampista de 26 años dejará el cuadro penquista para continuar su carrera en Europa. Según informó el periodista César Luis Merlo, Urzi alcanzó un acuerdo para fichar por el Levadiakos de la Primera División de Grecia.

Revisa también:

ADN

El jugador se marchará a préstamo por un año y con una opción de compra, cerrando así un breve paso por Concepción, donde alcanzó a disputar 24 partidos, marcó 2 goles y aportó 4 asistencias entre la Liga de Primera, Copa de la Liga y la Copa Chile.

Urzi estaba cedido en el elenco de la Región del Biobío hasta diciembre de 2026, aunque tiene vínculo vigente con el Juárez de México hasta fines de 2027. Por ende, fue el cuadro mexicano el que negoció su cesión a Grecia.

De esta manera, el volante argentino vivirá su primera experiencia en el fútbol europeo y defenderá la sexta camiseta de su carrera, tras sus pasos por Banfield, Juárez, Racing, Huracán y Universidad de Concepción.

Contenido patrocinado

&#039;Un año entero sin plata ni comida. No tenía para comprarme un juego de sábanas&#039;

'Un año entero sin plata ni comida. No tenía para comprarme un juego de sábanas'

¡Irreconocible! Tom Cruise sacude Hollywood con el primer tráiler de &#039;Digger&#039;: la sátira extrema de Alejandro G. Iñárritu

¡Irreconocible! Tom Cruise sacude Hollywood con el primer tráiler de 'Digger': la sátira extrema de Alejandro G. Iñárritu

De la pasarela a tu cosmetiquero: Las paletas metálicas conquistarán la temporada 2026-2027

De la pasarela a tu cosmetiquero: Las paletas metálicas conquistarán la temporada 2026-2027

El problema nunca fue BTS: la señal que Chile terminó enviando al mundo

El problema nunca fue BTS: la señal que Chile terminó enviando al mundo

La llamativa tradición de los conciertos de Rosalía que los fans chilenos podrán vivir en vivo

La llamativa tradición de los conciertos de Rosalía que los fans chilenos podrán vivir en vivo

Muchos no lo saben: Así puedes suspender el cobro del CAE por 6 meses si cumples este requisito

Muchos no lo saben: Así puedes suspender el cobro del CAE por 6 meses si cumples este requisito

Muere querido actor que brilló en los 80s: Se ganó un lugar especial en el corazón de los chilenos

Muere querido actor que brilló en los 80s: Se ganó un lugar especial en el corazón de los chilenos

Laura Prieto confesó el secreto que ocultó durante meses tras terminar con Julio César Rodríguez: &#039;Lo hablamos y...&#039;

Laura Prieto confesó el secreto que ocultó durante meses tras terminar con Julio César Rodríguez: 'Lo hablamos y...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad