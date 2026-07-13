“Ya se notaba que iba a ser un killer”: Exseleccionado chileno recuerda su duelo con Harry Kane

Inglaterra sigue en carrera por el título del Mundial 2026 y este miércoles enfrentará a Argentina por las semifinales. Gran parte de las esperanzas inglesas están depositadas en su capitán y goleador, Harry Kane, quien ya acumula seis tantos en esta Copa del Mundo.

Mucho antes de convertirse en una de las grandes figuras del fútbol mundial, el delantero ya había mostrado señales de su talento en el Mundial Sub 20 de Turquía 2013, donde Inglaterra igualó 1-1 con Chile por la fase de grupos. En ese partido, Kane anotó el gol del empate para su selección.

Mario Salas fue el DT de La Roja Sub 20 en dicho torneo. En conversación con ADN Deportes, el entrenador recordó aquel encuentro y mencionó que el atacante inglés ya destacaba por encima del resto de sus compañeros.

Harry Kane le marcó un gol a Chile en el Mundial Sub 20 de Turquía 2013 / Getty Images / Chris Brunskill-FIFA Ampliar

“En ese entonces, Kane ya mostraba cosas como para ser un goleador importante. Te dabas cuenta de que iba a ser un jugador distinto. En ese partido que jugamos contra la Sub 20 de Inglaterra, todo pasaba por Kane, muy similar a lo que está pasando ahora en la selección inglesa”, señaló el técnico.

Otro que tuvo la oportunidad de enfrentar a Harry Kane fue Felipe Campos, actual defensor de Ñublense e integrante de aquella selección chilena Sub 20. “Me ha tocado ver imágenes de ese partido y justo esta semana mi hermano me dijo: ‘¿Te acordai cuando marcaste a Harry Kane?’. Obviamente que me acuerdo”, comentó en diálogo con ADN Deportes.

Campos también recordó las diferencias físicas que ya exhibía el hoy delantero del Bayern Múnich. “En ese tiempo, ya se notaba que Kane iba a ser un killer, por su potencia y su fuerza, que era distinta a la de nosotros. Se veía la diferencia entre el jugador europeo y el sudamericano, corporalmente y por la experiencia que ellos tenían. Los europeos competían a un nivel altísimo comparado con nosotros. Eso se vio reflejado”, afirmó.

“En ese Mundial Sub 20 jugaron varias figuras, como Pogba, Varane y Kane. Solamente queda como un lindo recuerdo el haber enfrentado a esa calidad de jugadores que hoy en día están en el top mundial”, concluyó el zaguero del cuadro chillanejo.