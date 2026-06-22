“Iba a ser papá a los 16 y la mamá la obligó a abortar”: la confesión que nadie esperaba de este famoso chileno
El músico chileno recordó el duro episodio en el capítulo más reciente de su nuevo podcast.
Recientemente el músico chileno Leo Méndez abrió su corazón y confesó una situación personal que jamás había revelado en público.
El artista se sinceró en el podcast La Weona Tonta, donde compartió con sus hijos mayores, y desempolvó un potente episodio del pasado. Todo ocurrió mientras se hablaba sobre la maternidad de Steffi.
“Yo iba a ser papá a los 16 y estaba bien avanzado ese embarazo (...) esto yo nunca lo he contado públicamente”, partió el intérprete de Estocolmo.
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“Quería ser papá a los 16, iba a ser papá a los 16 y la mamá (de ella) la obligó a abortar. Estábamos juntos, estábamos felices, (tener al bebé) era algo que queríamos”, recordó DJ Méndez.
“Eso es algo que me pasó a mí y siempre quise ser papá. De a poco lo vamos a ir hablando, pero no me siento el mejor papá del mundo. Sí sé que intento siempre serlo, pero a veces me equivoco en las formas”, añadió.
Revisa el capítulo completo a continuación:
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