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“Iba a ser papá a los 16 y la mamá la obligó a abortar”: la confesión que nadie esperaba de este famoso chileno

El músico chileno recordó el duro episodio en el capítulo más reciente de su nuevo podcast.

Javier Méndez

“Iba a ser papá a los 16 y la mamá la obligó a abortar”: la confesión que nadie esperaba de este famoso chileno

“Iba a ser papá a los 16 y la mamá la obligó a abortar”: la confesión que nadie esperaba de este famoso chileno / EDUARDO PIZARRO G

Recientemente el músico chileno Leo Méndez abrió su corazón y confesó una situación personal que jamás había revelado en público.

El artista se sinceró en el podcast La Weona Tonta, donde compartió con sus hijos mayores, y desempolvó un potente episodio del pasado. Todo ocurrió mientras se hablaba sobre la maternidad de Steffi.

“Yo iba a ser papá a los 16 y estaba bien avanzado ese embarazo (...) esto yo nunca lo he contado públicamente”, partió el intérprete de Estocolmo.

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“Quería ser papá a los 16, iba a ser papá a los 16 y la mamá (de ella) la obligó a abortar. Estábamos juntos, estábamos felices, (tener al bebé) era algo que queríamos”, recordó DJ Méndez.

“Eso es algo que me pasó a mí y siempre quise ser papá. De a poco lo vamos a ir hablando, pero no me siento el mejor papá del mundo. Sí sé que intento siempre serlo, pero a veces me equivoco en las formas”, añadió.

Revisa el capítulo completo a continuación:

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