Emergencia en el centro de Santiago: incendio estructural afecta a edificio en Av. Manuel Rodríguez

Varias compañías del Cuerpo de Bomberos durante esta jornada en un incendio estructural que afecta a un departamento ubicado en avenida Manuel Rodríguez, en la comuna de Santiago.

De acuerdo con los primeros antecedentes, la emergencia se mantiene en desarrollo y, de manera preliminar, no se reportan personas lesionadas producto del siniestro.

Debido al despliegue de carros y equipos de emergencia, las autoridades informaron que se mantiene un procedimiento de Bomberos en el sector de Manuel Rodríguez con Moneda. Por esta razón, el tránsito de Manuel Rodríguez al norte SUSPENDIDO entre Alameda y Moneda.

Además, el flujo vehicular de Manuel Rodríguez al norte está siendo desviado por Alameda hacia el oriente, por lo que se llamó a los conductores a evitar el sector y preferir vías alternativas.