“El control que aquí se ejerce no es político”: la definición de la nueva presidenta del Tribunal Constitucional

En una ceremonia oficial que contó con la presencia del Presidente José Antonio Kast, y diversas altas autoridades del país, la ministra María Pía Silva Gallinato asumió formalmente la presidencia del Tribunal Constitucional (TC). La abogada de 55 años, egresada de la Universidad Católica y magíster en derecho constitucional, fue designada como ministra del organismo en 2018 y hoy asume un rol estratégico de máxima jerarquía en la institución.

La llegada de Silva Gallinato a la presidencia del TC reviste una importancia crucial para el equilibrio de fuerzas dentro del pleno del organismo, ya que será ella quien tendrá la facultad de dirimir en caso de que ocurra un empate técnico en las votaciones de los ministros. Actualmente, el tribunal cuenta con una composición marcada por la paridad de género, integrada por seis ministras mujeres y cuatro ministros hombres.

Un rol técnico alejado del debate y mérito político

Durante su discurso de juramento en la sede del tribunal, la nueva presidenta enfatizó la naturaleza técnica del organismo, desmarcando sus resoluciones de cualquier sesgo o conveniencia partidaria. La magistrada sostuvo firmemente que el TC es una “institución sometida a una autoridad y regla fija” que se ha consolidado en el tiempo.

En esa línea, Silva Gallinato remarcó de manera textual el sentido orientador de sus futuras funciones:

“El control que aquí se ejerce no es político ni de mérito, sino estrictamente jurídico y se ejerce desde razones de orden normativo conforme a una metodología propia de las ciencias jurídicas”.

Asimismo, la presidenta entrante aprovechó la instancia para destacar la labor realizada por sus antecesoras en el cargo, Daniela Marzi y Nancy Yáñez, valorando el esfuerzo de ambas por mejorar el clima interno dentro de la institución y por consolidar la equidad de representación en su composición actual.

Ajuste de fuerzas ante el envío de reformas gubernamentales al TC

El nombramiento y la postura de María Pía Silva, quien fuera una activa militante de la Democracia Cristiana hasta antes de ingresar como ministra al TC en 2018, despierta una profunda atención en el Congreso. Su historial de votaciones demuestra una especial atención con proteger los derechos sociales, habiendo rechazado en su momento declarar la inconstitucionalidad de la gratuidad en el proyecto de “Escuelas Protegidas”.

Este perfil será puesto a prueba prontamente, ya que la oposición ya ha manifestado su clara intención de recurrir al TC para impugnar emblemáticos proyectos del Ejecutivo, tales como la ley de la megareforma y el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades.

Ante este escenario, las reacciones políticas no se hicieron esperar. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, manifestó su expectación frente a esta nueva etapa del tribunal:

“Ojalá y eso es lo que nosotros siempre hemos esperado, el TC falle conforme al mérito del asunto, conforme a lo que dispone la Constitución, dejando fuera cualquier tipo de criterio político”.

Por su parte, la expresidenta del TC, Marisol Peña, coincidió en que los ministros han realizado esfuerzos por dotar a sus fallos de un carácter técnico, aunque advirtió que “aún así se aprecian consideraciones que son de mérito”, instando a realizar un esfuerzo mayor por depurar los razonamientos de la magistratura. Finalmente, el viceministro del Interior, Claudio Alvarado, relevó la importancia de la asunción de la nueva presidenta bajo la premisa de que “se tiene que respetar las leyes y que las instituciones funcionan”.