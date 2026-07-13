Conmoción en medio del Mundial 2026: muere árbitro que fue excluido del torneo por la FIFA

Rob Dieperink, árbitro neerlandés que fue excluido por la FIFA para dirigir en el Mundial 2026, falleció este lunes a los 38 años. La noticia fue confirmada por la Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB), que publicó un sentido mensaje en sus redes sociales.

“Estamos conmocionados y profundamente apesadumbrados por el fallecimiento de Rob Dieperink. Con Rob perdemos a un árbitro muy valorado, pero sobre todo a un colega agradable y comprometido", escribió la KNVB.

El juez dirigía partidos de la Eredivisie, la máxima categoría del fútbol de Países Bajos, desde 2017. Además, contaba con experiencia internacional, tras haber participado en la Eurocopa 2024 y los Juegos Olímpicos.

Según informó Daily Mail, las causas de su muerte aún se desconocen, mientras que la Policía abrió una investigación luego del hallazgo de una persona fallecida en una calle de Borculo, localidad donde residía Dieperink.

El árbitro había entrado en la primera selección de la FIFA para el Mundial 2026 como asistente de VAR. Sin embargo, antes de arbitrar un encuentro entre Crystal Palace y Fiorentina por la Conference League, fue detenido en Londres por la policía británica tras ser acusado de un presunto caso de agresión sexual a una menor.

La Policía Metropolitana británica revisó imágenes de cámaras de seguridad y dispositivos digitales durante la investigación. El organismo determinó que las pruebas no alcanzaban el estándar necesario para continuar el proceso, por lo que el caso fue cerrado sin presentar cargos contra Dieperink.

“Me entristece profundamente haber sido acusado injustamente. Desde el principio, he cooperado plenamente con la investigación policial y también con FIFA, UEFA y la Federación”, llegó a asegurar el juez en una entrevista con De Telegraaf, en la que se mostró decepcionado por haber sido apartado de la Copa del Mundo.