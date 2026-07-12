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VIDEO. “A mí háblame bien”: el cruce de Lionel Messi con el árbitro en pleno partido de Argentina que se volvió viral

El capitán de la Albiceleste no se guardó nada y encaró con todo al juez portugués Joao Pinheiro tras la sufrida clasificación ante Suiza.

Sebastián Escares

“A mí háblame bien”: el cruce de Lionel Messi con el árbitro en pleno partido de Argentina que se volvió viral

“A mí háblame bien”: el cruce de Lionel Messi con el árbitro en pleno partido de Argentina que se volvió viral / Agencia Getty

El paso de la Selección de Argentina a las semifinales del Mundial 2026 estuvo encendido tanto dentro como fuera de la cancha. Tras vencer a Suiza por 3-1 en un infartante alargue, la gran polémica de la jornada estalló en las redes sociales por el cometido del árbitro del compromiso.

A través de las plataformas digitales comenzó a circular masivamente un video que muestra el tenso y furioso cruce que protagonizó Lionel Messi con el árbitro portugués Joao Pinheiro.

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El jugador del Inter Miami se mostró profundamente molesto con la actitud del juez luso durante el cotejo. La transmisión oficial captó el momento exacto del altercado, pero fueron los registros detallados en redes los que revelaron el fuerte diálogo.

Apuntando fijamente con el dedo al réferi, el exBarcelona le paró los carros de manera tajante: “Habla bien, no faltes el respeto. A mí háblame bien, no me faltes el respeto”, le lanzó el “10” argentino según la lectura de labios de la prensa internacional.

Pese a la evidente jineta y los duros términos de Messi, Joao Pinheiro optó por no complicarse más de la cuenta ni encender los ánimos.

Haciendo el gesto universal de la calma con sus manos, el colegiado portugués intentó bajarle las revoluciones al astro trasandino y decidió no mostrarle la tarjeta amarilla por los reclamos, cerrando ahí un episodio que ya da la vuelta al mundo.

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