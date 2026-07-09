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Nuevo antecedente en caso de niño de 12 años muerto en encerrona: dan de baja a carabinero

El funcionario fue desvinculado por faltas a la ética. Carabineros inició un sumario y remitió los antecedentes a la Fiscalía Militar.

Nelson Quiroz

Nuevo antecedente en caso de niño de 12 años muerto en encerrona: dan de baja a carabinero

Nuevo antecedente en caso de niño de 12 años muerto en encerrona: dan de baja a carabinero / Hans Scott

Un nuevo antecedente sacudió la investigación por la encerrona ocurrida en San Bernardo que terminó con la muerte de un niño de 12 años.

En concreto, este jueves, Reportea publicó que un funcionario de Carabineros fue dado de baja tras ser sorprendido sustrayendo una especie desde el vehículo de la familia afectada, cuando este permanecía bajo custodia policial luego de las pericias realizadas por la institución.

Desde la institución aclararon a Radio ADN que el funcionario fue desvinculado luego de que una cámara reveló que este habría consumido algunas golosinas que se encontraban dentro de automóvil.

Asimismo, descartaron que se tratara de un robo o un hurto. Sino que la figura por la que se produjo la baja fue por “faltas a la ética”.

ADN

Agencia Uno / Hans Scott

De acuerdo con el medio, el automóvil permanecía en dependencias de Carabineros a la espera de ser retirado por sus propietarios, cuando el uniformado de la 14ª Comisaría de San Bernardo habría extraído los alimentos.

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ADN

Carabineros confirmó la situación e informó que se inició una investigación interna y que los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía Militar, organismo que evaluará la apertura de una investigación penal paralela.

Este nuevo episodio se conoce mientras continúa avanzando la causa por la encerrona registrada el pasado 24 de junio. En los últimos días quedaron en prisión preventiva los dos últimos imputados, con lo que ya son seis los integrantes de la banda formalizados por su presunta participación en el asalto que terminó con la muerte de Alejandro, quien fue arrastrado por el vehículo robado tras no alcanzar a descender durante el violento ataque.

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