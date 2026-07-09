Revelan grave antecedente de “El Sabino”: el crimen que reapareció tras su fallecimiento

La muerte de Sabino Eduardo Ramírez Venegas, conocido por décadas como “El Sabino”, no solo causó conmoción en Valparaíso. También hizo reaparecer antiguos registros periodísticos que lo relacionan con un crimen ocurrido durante su adolescencia .

El hombre falleció el pasado fin de semana tras ser atropellado en calle Condell, hecho por el que un conductor fue detenido posteriormente por Carabineros.

Tras su deceso, comenzaron a circular publicaciones de la época, entre ellas una del diario La Nación, del 13 de junio de 1971, que informó sobre la muerte de una niña de cuatro años en El Belloto.

Según ese medio, Sabino Ramírez Venegas fue detenido por su presunta participación en el caso, habría confesado el delito y presentaba alteraciones en sus facultades mentales.

De acuerdo con ambas publicaciones, la víctima, identificada como Rosa Gutiérrez Vergara, desapareció mientras jugaba cerca de su casa y horas más tarde fue encontrada sin vida en un canal del sector.

Los artículos señalan que el testimonio de los hermanos de la menor, quienes dijeron haberla visto junto a Sabino antes de su desaparición , permitió su detención.

Durante más de 40 años, “El Sabino” fue una figura conocida en distintos sectores de Valparaíso. Su fallecimiento reabrió el interés por este antiguo caso, cuyos antecedentes conocidos corresponden a los registros periodísticos publicados en 1971.