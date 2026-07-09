Osvaldo Andrade apunta al PPD tras acuerdo por megarreforma: “El Gobierno encontró el símil del PDG en el Senado”

El exdiputado, exministro del Trabajo y expresidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, abordó en ADN Hoy las tensiones que atraviesa la oposición durante la discusión de la mega reforma del Gobierno, apuntando a la falta de una postura común frente al proyecto.

“Confusión. Yo diría que es la expresión más nítida de lo que ha pasado con la oposición respecto al megaproyecto, porque no ha logrado construir una posición común. Ha habido intentos de acercamiento, pero ha persistido esta idea de ‘juntémonos, veamos qué podemos hacer en conjunto, si hacemos esta base’, pero al mismo tiempo, en paralelo, se desarrollan conversaciones bilaterales que enredan el propósito común”, señaló.

En esa línea, el exparlamentario sostuvo que el sector aún no logra asumir plenamente su nuevo rol político. “El problema de fondo es que todavía no se asimila la condición de oposición y no se ha establecido un formato, un estilo, una impronta: ¿qué tipo de oposición vamos a hacer? Esto de deambular entre una posición dura, obstruccionista, y una posición colaboradora, colaborativa en general. Estas dos polaridades, por decirlo de alguna manera, no encuentran un punto intermedio, un punto de equilibrio, y eso ha persistido”, afirmó.

Consultado sobre quién debiera ordenar a la actual oposición, considerando las diferencias internas y la existencia de varias sensibilidades dentro del bloque, Andrade apuntó directamente a su partido.

“El rol del Partido Socialista debe ser conducir en la oposición. Creo que eso debiera ser. Ya no solo basta con ser un articulador, en el sentido de facilitar el intercambio de opiniones, sino que tiene que haber un hilo conductor, alguien que vaya un poquito más allá y que vaya a tirar una cierta línea”, dijo.

Luego agregó: “Y yo creo que el PS, por tradición, por historia —esto no es un tema de vanagloria, por favor—, por los años que tiene, por la experiencia que ha construido, por la relevancia que tiene en el Parlamento y en actores sociales, debería cumplir ese rol. Y creo que no lo está haciendo”.

La tensión entre Cicardini y Vodanovic

Andrade también fue consultado por el reciente episodio entre las senadoras Daniela Cicardini y Paulina Vodanovic, y por quienes atribuyen ese tipo de confrontaciones a diferencias generacionales o de estilo dentro de la oposición.

El exdiputado evitó entrar en un análisis personal de las parlamentarias y sostuvo que prefería mirar el episodio desde una perspectiva política. “No quiero caer en el análisis de las conductas individuales sobre la base de ciertas características para las cuales no tengo talento, digamos, o tendría que empezar a especular”, planteó.

“Lo quiero plantear más bien desde la política. Yo creo que hay una tensión evidente en el mundo de la oposición por encontrar el carácter de la oposición. Ser oposición tiene sentido solo en la medida en que uno quiere salir de esa condición, y eso implica tener una postura. Ser duro en la confrontación, en eso no tengo mayores problemas, con la pasión que esto corresponde, y ahí los caracteres tendrán un rol que cumplir”, sostuvo.

Sin embargo, advirtió que esa estrategia debe tener límites. “Pero tiene que ser una etapa transitoria. Y eso significa que uno tiene que proponer cosas para que la ciudadanía diga: ‘Bueno, lo están haciendo bien en la oposición, valdría la pena que volvieran al Gobierno’. Usted comprenderá que la invitación a hacer oposición para toda la vida es una mala invitación en la política. Por lo menos, discrepo de esa opinión. Por eso, la radicalidad de la oposición tiene un freno, y es hasta donde se transforma en una cuestión que la ciudadanía empieza a reprochar”.

Críticas al acuerdo del PPD con el Gobierno

Respecto del debate de la mega reforma y del acuerdo alcanzado entre senadores del PPD y el Gobierno, Andrade reconoció que el Ejecutivo contaría con mayoría para aprobar su iniciativa, pero cuestionó el contenido del entendimiento.

“Yo parto de la base de que el Gobierno tiene una mayoría para aprobar su proyecto tal cual está y que, en consecuencia, todos los esfuerzos que se puedan hacer respecto a mejorar los resultados de este proyecto —la oposición estima, y nosotros estimamos, que es un mal proyecto— bienvenidos sean. Pero tienen que ser resultados que tengan sentido”, afirmó.

En ese punto, fue enfático: “El acuerdo del PPD es un mal acuerdo, porque, en rigor, los proyectos que le interesan fundamentalmente al Gobierno y al ministro de Hacienda son los proyectos mineros. De eso estamos hablando. Y no hay proyectos mineros de menos de 350 millones de dólares. O sea, por favor, los demás son todos proyectitos. Los proyectos mineros son de varios miles de millones”.

“Los proyectos sobre 350 millones serían 20 años de invariabilidad, y ahí hay un hacia abajo. Lo que yo le estoy diciendo es que los proyectos son todos superiores a 350. O sea, la invariabilidad de los 20 años se mantiene y, en consecuencia, es un mal acuerdo”, agregó.

Andrade también cuestionó de fondo el concepto de invariabilidad tributaria. “Y yo quiero decirle lo siguiente: usted comprenderá que aprobarse esta invariabilidad —yo estoy en desacuerdo con la invariabilidad como concepto— implicaría que no podríamos haber tenido royalty minero, por ejemplo. Yo entiendo que todo el mundo entiende que el royalty minero fue una buena cosa, pero fíjese que esto lo impedía”.

“Es exactamente la opinión política que tenía Jaime Guzmán”

En su crítica, el exdirigente socialista comparó la lógica de la propuesta con planteamientos históricos de la derecha chilena.

“Voy a hacer una referencia histórica, le pido benevolencia. Esta es exactamente la opinión política que tenía Jaime Guzmán hace 50 años atrás: no importa lo que pase con la democracia, hay cosas que no deben cambiar. Eso se expresa aquí, límpidamente. Guzmán enseñaba eso. Guzmán decía: ‘Mire, la democracia puede variar, las correlaciones de fuerza, pero lo que hay que conseguir, y por eso hay que protegerse de la democracia, es que estas cosas no cambien’”, señaló.

“Lo que se está consiguiendo aquí es muy resabio de aquellas opiniones de hace 50 años, para que vea que novedad no tiene nada”, añadió.

Consultado sobre si, a su juicio, el Gobierno está intentando imponer criterios similares a los de Jaime Guzmán con la mega reforma, Andrade respondió: “Yo creo que en eso, desde el punto de vista político, no tengo ninguna duda. Además, no solo de Guzmán, porque Guzmán era un ideólogo. Había otra persona que materializaba esta ideología, que se llamaba Augusto, ¿no? Entonces, yo no tengo ninguna duda. Por eso es que de moderno esto no tiene nada. Estamos volviendo al riesgo”.

Luego profundizó en su crítica al sentido económico del proyecto. “Aquí hay una lógica: la lógica es proteger a los más pudientes, vamos a usar el concepto ‘ricos’, que le provoca tanto picor a tanta gente. La lógica es proteger a los que tienen más, porque ellos van a generar inversiones, eso va a traer empleo y eso va a mejorar la situación del país. Volvemos al paraíso”, sostuvo.

A juicio del exdiputado, tanto el proyecto como el entendimiento alcanzado por el PPD apuntan en esa dirección. “Este acuerdo del PPD con el Gobierno, o este proyecto, es una expresión de aquello, y este acuerdo ratifica lo que le estoy diciendo”, afirmó.