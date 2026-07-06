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FOTOS. Alerta en comunidad Pokémon: tienda chilena denuncia millonario robo de cartas de colección durante evento TCG

La tienda Wolf Cards aseguró que desconocidos sustrajeron piezas de alto valor desde su stand en la TCGCON y pidió ayuda para encontrarlas.

Nelson Quiroz

Wolf Cards

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Una tienda chilena especializada en cartas coleccionables de Pokémon denunció haber sido víctima de un robo de alto valor mientras participaba en la TCGCON, realizada en el Hotel MR Providencia, en Santiago.

Según informó Wolf Cards a través de redes sociales, desconocidos sustrajeron varias cartas de colección desde una carpeta mientras atendían su stand.

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Desde la empresa explicaron que, además del elevado valor comercial de las piezas, parte de las cartas robadas tenía un importante valor para su colección privada y algunas estaban listas para ser enviadas a procesos de certificación, lo que incrementa el perjuicio sufrido.

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Tras el hecho, los responsables del emprendimiento presentaron la denuncia correspondiente y comenzaron a recopilar antecedentes para apoyar la investigación.

Junto con difundir imágenes de cada una de las cartas sustraídas, Wolf Cards hizo un llamado a la comunidad de coleccionistas para alertar si alguna de ellas aparece publicada en redes sociales, grupos especializados, Marketplace o cualquier otra plataforma de venta.

“Cualquier información puede marcar la diferencia”, señalaron, agradeciendo además el respaldo recibido y pidiendo compartir la publicación para ampliar su alcance.

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El caso generó una amplia reacción entre los asistentes y aficionados al juego de cartas coleccionables. En redes sociales, varios usuarios afirmaron que durante el mismo evento se registraron otras denuncias por robos y cuestionaron las medidas de seguridad implementadas en la convención.

Otros manifestaron su confianza en que las cámaras de vigilancia y el registro de asistentes permitan identificar a los responsables, mientras distintos integrantes de la comunidad advirtieron que las cartas robadas son piezas poco comunes y fácilmente reconocibles dentro del mercado de coleccionistas.

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