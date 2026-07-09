Kino sorteará el mayor premio de su historia en Chile: de cuánto es el pozo millonario y hasta cuándo se puede jugar

Kino realizará este viernes 10 de julio el sorteo del mayor premio de su historia, con un pozo estimado de $11.000 millones a repartir entre sus distintas categorías.

La cifra marca un récord para el juego de azar de Lotería y las apuestas estarán disponibles hasta las 22:20 horas en el sitio web oficial Kino.cl, agencias oficiales y supermercados de Chile.

Del total estimado, destaca el premio individual de Kino, que alcanza los $6.410 millones. “Es un hito para Lotería y esperamos que este viernes sea uno de los sorteos más convocantes de los últimos años”, dijo Claudio Ossandón, gerente comercial de Lotería.

Además del premio principal, una sola apuesta permite participar en varios juegos de manera simultánea.

El valor del cartón es de $3.500 e incluye opciones como Kino, ReKino, RequeteKino, Chao Jefe de $2 millones, Chao Jefe de $3 millones y Súper Combo Marraqueta.

El sorteo será transmitido en vivo a través de las plataformas oficiales de Lotería.