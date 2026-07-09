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Hasta por 12 horas: anuncian extensos cortes de agua en estas 5 comunas de Santiago este jueves 9 de julio

Las interrupciones del servicio comenzarán a partir de la tarde de esta jornada. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Hasta por 12 horas: anuncian extensos cortes de agua en estas 5 comunas de Santiago este jueves 9 de julio

Hasta por 12 horas: anuncian extensos cortes de agua en estas 5 comunas de Santiago este jueves 9 de julio / Agencia Uno

Nuevos cortes de agua afectarán a Santiago. Aguas Andinas a través de su sitio web confirmó interrupciones en el suministro para cinco comunas de la región Metropolitana durante este jueves 9 de julio.

Según lo comunicado por la empresa, las interrupciones en el servicio se deben a: conexión de nuevas urbanizaciones y cambio de válvula.

Revisa también:

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Cabe señalar que los cortes de agua son en sectores acotados de cada comuna, es decir, no en la totalidad de las mismas.

En tanto, la suspensión del servicio se podría prolongar hasta por 12 horas. A continuación, el detalle:

  • La Granja: desde las 15:30 hasta las 21:30 horas.
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  • La Pintana: desde las 15:00 horas hasta las 23:00 horas.
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  • Puente Alto: desde las 15:00 horas hasta las 21:00 horas.
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  • Colina (Chicureo): desde las 15:00 horas de este miércoles hasta las 03:00 horas del viernes 10 de julio.
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  • Ñuñoa: desde las 15:00 horas de este jueves hasta las 01:00 horas del viernes 10 de julio.
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