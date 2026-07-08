La atacó frente a sus hijos: prisión preventiva para imputado por femicidio frustrado contra su expareja en Puerto Montt

En prisión preventiva quedó L.I.A.T., imputado por ingresar por la fuerza al departamento de su exconviviente y atacarla con dos cuchillos frente a sus hijos, durante un hecho ocurrido el pasado domingo 5 de julio en Puerto Montt.

El Juzgado de Garantía de la comuna decretó la medida cautelar al considerar que la libertad del acusado representa un peligro para la seguridad de la víctima. Además, estableció un plazo de 60 días para desarrollar la investigación.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, cerca de las 09:00 horas el imputado llegó hasta el domicilio de su expareja, donde ella se encontraba junto a sus hijos de ocho y dos años. Tras exigir que le permitieran entrar y recibir una negativa, habría golpeado la puerta hasta conseguir abrirla.

Una vez dentro del inmueble, el sujeto se habría abalanzado sobre la mujer, amenazándola de muerte, empujándola y lanzándola al suelo. Posteriormente, se dirigió hasta la cocina, tomó dos cuchillos y la atacó en la pierna derecha, la espalda y el hombro izquierdo.

La resistencia de la víctima y la intervención de su hija de ocho años habrían impedido que la agresión continuara, según sostuvo la Fiscalía durante la formalización. Luego de que la mujer perdiera el conocimiento, el imputado escapó del lugar.

Producto del ataque, la víctima sufrió dos heridas cortopunzantes en la zona torácica y en la pierna derecha, calificadas como leves por el Hospital de Puerto Montt. La menor, en tanto, resultó con una herida superficial en el muslo derecho, también de carácter leve.

El Ministerio Público formalizó a L.I.A.T. como autor de femicidio íntimo frustrado, desacato, amenazas de muerte y lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar.

El imputado, además, mantenía vigente una prohibición absoluta de acercarse a la víctima, su domicilio, lugar de trabajo o estudio durante un año. La medida había sido decretada el 25 de mayo pasado, cuando fue condenado en otra causa a 41 días de presidio remitido por desacato en contexto de violencia intrafamiliar.