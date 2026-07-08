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Usach pone fin a paro tras más de un mes sin clases: confirman nuevas medidas para el retorno a las actividades

El retorno se concretó tras un acuerdo entre estudiantes y autoridades, que también contempla una marcha blanca sin evaluaciones y la reprogramación del calendario académico.

Cristóbal Álvarez

Agencia Uno | La Universidad de Santiago de Chile (Usach)

Agencia Uno | La Universidad de Santiago de Chile (Usach) / Sebastian Beltran Gaete

La Universidad de Santiago de Chile (Usach) retomó este lunes las clases después de permanecer más de un mes paralizada, en medio de una movilización estudiantil que llevó a las autoridades a modificar el calendario del semestre y establecer condiciones especiales para el regreso a las aulas.

El retorno se produjo tras un acuerdo entre la institución y los representantes estudiantiles, el cual contempla una serie de garantías destinadas a disminuir la carga académica durante las primeras semanas y facilitar la reincorporación de los alumnos.

Entre las medidas acordadas se estableció que la asistencia no será obligatoria. De esta manera, las inasistencias no podrán impedir que un estudiante apruebe una asignatura ni que acceda a evaluaciones recuperativas.

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Además, cada alumno podrá rendir un máximo de tres Pruebas Especiales Programadas (PEP) por semana, las que no podrán realizarse en jornadas consecutivas. También se fijó un límite general de cinco evaluaciones semanales, considerando todos los tipos de pruebas.

La universidad implementará una marcha blanca hasta el 12 de julio, periodo durante el cual no se efectuarán evaluaciones. Sin embargo, los docentes podrán publicar las calificaciones que se encontraban pendientes desde antes del inicio de la paralización.

La movilización estudiantil comenzó el 29 de mayo, luego del suicidio de un alumno al interior del campus. El hecho llevó a la comunidad universitaria a exigir medidas para fortalecer la atención de salud mental y mejorar las condiciones de bienestar dentro de la institución.

Debido a la interrupción de las actividades, la Usach también debió reprogramar su calendario académico. El primer semestre finalizará el próximo 29 de agosto, mientras que el segundo comenzará el 21 de septiembre, después del receso por Fiestas Patrias.

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