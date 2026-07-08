Terremoto en Hollywood: revelan quiebre de querida pareja tras casi tres años de matrimonio

Uno de los matrimonios más queridos de Hollywood llegó a un inesperado punto de quiebre.

La actriz Margaret Qualley y el productor y músico Jack Antonoff se separaron tras casi tres años de matrimonio, según confirmó la revista People, que citó fuentes cercanas a la pareja.

Margaret Qualley, Jack Antonoff at the 97th Oscars held at the Dolby Theatre on March 02, 2025 in Hollywood, California. (Photo by Michael Buckner/Penske Media via Getty Images) / Michael Buckner Ampliar

De acuerdo con el medio estadounidense, la relación llevaba un tiempo siendo “complicada”. Una de las fuentes aseguró que el matrimonio ha estado “rocoso” (“rocky”), mientras que otra afirmó que ambos se encuentran “tratando de resolver las cosas”, sin que exista, por ahora, una confirmación de divorcio.

Los representantes de la actriz y del líder de Bleachers no han emitido comentarios sobre la información, consignó People.

La noticia surge pocos días después de que Antonoff asistiera sin Qualley a la boda de sus amigos Taylor Swift y Travis Kelce, celebrada el pasado 3 de julio en Nueva York. En esa ocasión, el productor acudió acompañado por su hermana, la diseñadora Rachel Antonoff, lo que despertó especulaciones entre los seguidores de la pareja.

Qualley, de 31 años, y Antonoff, de 42, comenzaron su relación en 2021, anunciaron su compromiso en 2022 y contrajeron matrimonio en agosto de 2023 en Nueva Jersey, en una ceremonia que reunió a numerosas celebridades. En distintas entrevistas, ambos habían hablado públicamente de su historia de amor. Incluso, hace apenas unos meses, Antonoff confesó que supo que quería casarse con la actriz “desde el segundo” en que la conoció.

Actualmente, ambos continúan enfocados en sus carreras. Antonoff se encuentra de gira con Bleachers, mientras Qualley trabaja en la preproducción de la película de terror Possession. Entretanto, la separación de la pareja se ha convertido en una de las noticias más comentadas del mundo del espectáculo.