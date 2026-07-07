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VIDEOS. ¿Se puede morir de pena? Doctor alerta por amenaza silenciosa que afecta a miles de personas mayores

En conversación con Andrea Obaid en Tecnociencia, el Dr. Juan Carlos Molina abordó los efectos del aislamiento, el envejecimiento y la necesidad de fortalecer las redes de apoyo y cuidado.

Martín Neut

Cap. 18 de Tecnociencia

Cap. 18 de Tecnociencia

El nuevo capítulo de Tecnociencia aborda el impacto de la soledad en la salud de las personas mayores y los desafíos del envejecimiento, los cuidados y el edadismo.

En conversación con Andrea Obaid, el geriatra y director de Vitalia Finis, el Dr. Juan Carlos Molina, explicó por qué el aislamiento social puede convertirse en un factor de riesgo para la salud física y mental.

El especialista diferenció la soledad elegida de aquella que surge por la discriminación, la pérdida de vínculos o la falta de redes de apoyo.

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En el capítulo el médico afirmó que existen “soledades impuestas” que aparecen cuando “fallece la pareja, los hijos se alejan o una persona no cuenta con habilidades o herramientas para generar nuevas relaciones”.

Cuando dicen ‘se murió de pena’, de repente puede ser

Molina explicó que el aislamiento tiene efectos biológicos concretos. “Mata porque te altera del punto de vista neurobiológico tu eje relacionado a la alerta y al cortisol”, señaló, agregando que esta condición aumenta el riesgo de infartos, depresión y otros problemas cardiovasculares.

Incluso sostuvo que “cuando dicen ‘se murió de pena’, de repente puede ser”. El médico también abordó la realidad de quienes cuidan a personas mayores, señalando que muchas veces enfrentan una carga permanente.

Hay personas que cuidan 36 horas al día

Hay personas que cuidan 36 horas al día”, afirmó, llamando a fortalecer una cultura de cuidados y apoyo.

Finalmente, reflexionó sobre la falta de atención hacia este problema: “Sabemos lo que está pasando en Gaza a través del cable y no sabemos que en el departamento del lado hay una persona mayor sufriendo”.

El episodio ya está disponible en las plataformas de Radio ADN, donde Tecnociencia continúa explorando temas que conectan la ciencia con la vida cotidiana y las experiencias humanas.

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