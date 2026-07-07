La muerte de Fabián Nicolás Fernández Espinosa, el joven chileno de 21 años que falleció mientras combatía como voluntario en Ucrania, sigue generando conmoción.

En conversación con TVN Red Austral, su madre, Vanessa Espinosa, compartió un emotivo testimonio sobre la vocación militar que acompañó a su hijo desde la infancia y el complejo escenario que enfrenta la familia tras su fallecimiento.

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Según relató al noticiero, el joven soñaba desde pequeño con integrar las Fuerzas Armadas. “Él siempre dijo que su sueño fue vestir el uniforme de las Fuerzas Armadas”, afirmó. Ese interés lo llevó a ingresar a la Escuela de Grumetes de la Armada de Chile, aunque meses después tomó la decisión de viajar a Ucrania sin informar a su familia.

Vanessa explicó que Fabián salió de Chile el 14 de febrero asegurando que trabajaría en Torres del Paine, pero recién en abril descubrió que se había incorporado al Ejército ucraniano.

Cuando le preguntó por qué había decidido quedarse en medio del conflicto, él le respondió: “Mamá, tú no sabes cuánto la gente está sufriendo acá... Yo voy a pelear, siempre voy a pelear aunque no sea mi país. Es mi vocación”, recordó en declaraciones recogidas por el citado medio.

La madre también contó que la noticia de su muerte no llegó por canales oficiales, sino a través de un compañero de armas que logró sobrevivir a la operación. “A mí esta información de que mi hijo falleció me la dio un amigo de él que alcanzó a salir del campo de batalla... Lo mató un dron”, relató.

Mientras espera una confirmación formal, Vanessa reconoció que recuperar los restos de su hijo será una tarea compleja, debido a que falleció en una zona de combate en la región de Járkov. Por ello, hizo un llamado a las autoridades chilenas para recibir apoyo en las gestiones con Cancillería y evitar que el caso quede sin respuesta. Una misa en memoria de Fabián fue convocada para este jueves en Punta Arenas.