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La camiseta de Cabo Verde llega a Chile de manera oficial: así puedes adquirir la polera de la selección revelación del Mundial 2026

La selección de Cabo Verde logró una histórica participación en su primera Copa del Mundo.

Nicolás Lara Córdova

La camiseta de Cabo Verde llega a Chile de manera oficial: así puedes adquirir la polera de la selección revelación del Mundial 2026

La camiseta de Cabo Verde llega a Chile de manera oficial: así puedes adquirir la polera de la selección revelación del Mundial 2026 / Ezra Shaw - FIFA

La selección de Cabo Verde sorprendió al mundo durante el Mundial 2026 al lograr, en su primera participación, superar la fase de grupos en el segundo lugar de su zona. El conjunto africano empató sus tres partidos y dejó eliminado a Uruguay en el proceso.

La historia de los “Tiburones Azules” llegó a su fin en los dieciseisavos de final, donde cayeron por un ajustado 3-2 frente a Argentina en un partido lleno de emociones.

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Pese a la eliminación ante la Albiceleste, el cariño por Cabo Verde se mantuvo. Tanto así que la marca encargada de su indumentaria, Capelli Sport, oficializó la venta de la camiseta de la selección en Chile.

¿Cómo y dónde comprar la camiseta de Cabo Verde en Chile?

A través de una publicación en Instagram, la empresa estadounidense, que también viste a Palestino y Coquimbo Unido, informó que la venta de la indumentaria de Cabo Verde ya está disponible para el mercado chileno.

En la página oficial de Capelli Sport, los fanáticos pueden adquirir la camiseta local (azul), la visitante (roja) y la del arquero, con valores que van entre los 95 y 99 dólares (aproximadamente $88.000 y $92.000 pesos chilenos, respectivamente).

Además, la compañía lanzó una promoción especial para quienes deseen comprar la camiseta de Vozinha, el arquero que se robó las miradas durante el Mundial 2026, la que tiene un valor de 99 dólares (cerca de $92.000 al cambio).

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