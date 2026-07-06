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Sujeto atacó a su hermano con un cuchillo y le arrancó un dedo con los dientes en un homicidio frustrado en Arica

El Juzgado de Garantía ordenó el ingreso del imputado de iniciales YCG al Complejo Penitenciario de Hacha tras considerar que su libertad representa un peligro para la sociedad.

Mario Vergara

Nayadet Oyarzún

Sujeto atacó a su hermano con un cuchillo y le arrancó un dedo con los dientes en Arica

Sujeto atacó a su hermano con un cuchillo y le arrancó un dedo con los dientes en Arica

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El Juzgado de Garantía de Arica decretó la medida cautelar de prisión preventiva para un hombre de iniciales Y.C.G, imputado por el Ministerio Público como autor del delito frustrado de homicidio simple. El violento hecho se registró durante la tarde del domingo en el sector norte de la ciudad, dejando a la víctima con lesiones de extrema gravedad.

Un violento ataque bajo el consumo de drogas

De acuerdo con los antecedentes entregados por el ente perseguidor, el incidente se desencadenó a las 17:20 horas al interior de un domicilio ubicado en la calle Tocopilla. En dicho inmueble se encontraba el imputado consumiendo drogas en compañía de su hermano, de iniciales de CG.

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Fue en ese contexto que Y.C.G se armó con un cuchillo con el cual comenzó a perseguir a su familiar. Durante el ataque, el agresor le propinó diversos cortes en los brazos, en la zona de las costillas y en una oreja. Posteriormente, el sujeto procedió a arrancarle con los dientes la falange distal —la punta— del dedo meñique de la mano derecha de su hermano.

Ingreso a prisión por peligro para la sociedad

Durante la respectiva audiencia de formalización, la magistrada María Eugenia Correa ordenó el ingreso inmediato del imputado al Complejo Penitenciario de Acha. El tribunal fundó su resolución tras determinar que la libertad del agresor constituye un peligro para la sociedad.

En tanto, la víctima de la agresión permanece internada en el Hospital Regional de Arica debido a la alta gravedad de las heridas provocadas por su hermano.

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