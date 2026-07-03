“No es verdad”: La dura respuesta de la ANJUF a Pablo Milad tras anunciar su plan para el fútbol femenino

El pasado martes, la Federación de Fútbol de Chile presentó oficialmente su Estrategia del Fútbol Femenino, una hoja de ruta orientada a fortalecer el desarrollo integral de la disciplina en el país durante los próximos años.

El anuncio contó con la presencia de Pablo Milad, presidente de la ANFP, representantes de la FIFA y distintos actores vinculados al fútbol femenino nacional. En la instancia se dieron a conocer los principales lineamientos del plan, que busca ordenar el trabajo institucional y proyectar el desarrollo de la actividad con una mirada de largo plazo.

La estrategia contempla cinco objetivos prioritarios:

Establecer la competición formativa en la categoría Sub-14 de forma permanente y para todos los clubes.

Consolidar la estructura organizacional de selecciones femeninas, desde categorías formativas hasta categoría adulta.

Potenciar los estándares de la Liga Profesional del Fútbol Femenino.

Fortalecer proyecto comercial de la liga.

Desarrollar un programa integral de capacitaciones y desarrollo para jugadoras, árbitras, entrenadores/as y directivos/as que integren el fútbol femenino nacional.

La respuesta de la ANJUF

Tras el anuncio, la presidenta de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino (ANJUF), Javiera Moreno, entregó su postura sobre los desafíos que enfrenta la actividad y apuntó que, de cara a las próximas elecciones de la ANFP, es fundamental que el desarrollo del fútbol femenino ocupe un lugar central en el debate.

“A propósito de la presentación de la Estrategia de Fútbol Femenino realizada el pasado martes y de las declaraciones posteriores de Pablo Milad sobre el legado de su administración y también sobre las próximas elecciones de la ANFP, creemos necesario hacer algunas precisiones", comenzó declarando la directiva a través de un video en redes sociales.

“Los avances que ha experimentado el fútbol femenino en los últimos años son principalmente el resultado de la organización, la persistencia y la lucha de las propias futbolistas. Presentarlos como logros exclusivos de una administración desconoce un proceso en el que las jugadoras y su sindicato debieron impulsar transformaciones y enfrentar en más de una oportunidad muchas resistencias, tanto en el debate público como en las instancias donde se discutió la implementación de la ley de profesionalización", agregó en alusión a los dichos de Milad.

En esa línea, Moreno señaló que “no compartimos la afirmación de que hoy exista igualdad de condiciones entre el fútbol masculino y el fútbol femenino. No es verdad. La brecha en infraestructura, financiamiento, condiciones, competencia y desarrollo siguen siendo evidentes y han sido ampliamente documentadas".

“La estrategia recién presentada puede ser un paso positivo, pero también resulta inevitable observar que llega al término de una administración y también que esta administración deja importantes desafíos pendientes para el fútbol femenino. Más que instalar un relato sobre el legado, el momento exige asumir esas deudas y garantizar que los compromisos se traduzcan en acciones concretas para las futbolistas, sobre todo si se considera que en noviembre habrá una nueva elección en la ANFP", complementó.

Por último, la presidenta de la ANJUF apuntó que “esperamos que a diferencia de este proceso, el desarrollo del fútbol femenino ocupe un lugar importante en la discusión de las próximas candidaturas. La presentación de una estrategia no puede utilizarse para instalar la idea de que esa visión ha guiado la gestión de los últimos años. El fútbol femenino necesita un proyecto más ambicioso y sobre todo que sea construido junto a las jugadoras".