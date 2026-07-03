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Avaluada en más de $183 millones: detienen a hombre que transportaba 45 kilos de marihuana en Collipulli

El hallazgo se produjo durante una fiscalización en la Ruta 5 Sur. Según Carabineros, el sujeto ingresó a Chile por un paso no habilitado.

Ruth Cárcamo

Cedida

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Carabineros incautó más de 45 kilos de marihuana durante un control vehicular realizado en la Ruta 5 Sur, a la altura de la comuna de Collipulli, en la región de La Araucanía.

El procedimiento terminó con la detención de un ciudadano boliviano de 27 años, quien trasladaba la droga con destino al sur del país. Según los antecedentes policiales, el sujeto había ingresado a Chile por un paso no habilitado.

El coronel Manuel Aravena, prefecto de Malleco, explicó que el hallazgo se produjo en medio de una fiscalización efectuada en el kilómetro 568 de la Ruta 5 Sur, donde los funcionarios encontraron la droga al interior de un vehículo que conducía el hombre.

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Incautación de 45 kilos de marihuana

“Se encontraban una gran cantidad de paquetes con una sustancia verde (...) procediendo a la detención del conductor. Se solicitó la concurrencia de Carabineros del OS-7 Araucanía, quienes efectuaron la prueba de campo correspondiente, arrojando positivo para marihuana”, señaló.

Tras el pesaje, Carabineros confirmó la incautación de 45 kilos y 770 gramos de marihuana, equivalentes a 183.080 dosis, cuyo avalúo supera los $183 millones.

El ciudadano boliviano quedó a disposición del Juzgado de Garantía de Collipulli para su respectivo control de detención.

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