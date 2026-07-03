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Marketing clínico: cinco terapias que prometen aumentar éxito de la fecundación in vitro y que carecen de evidencia científica

Una investigación internacional descartó la utilidad clínica de la inmensa mayoría de estos populares tratamientos anexos.

Mario Vergara

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Getty Images / SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOT

Un grupo internacional de investigadores desestimó este martes la efectividad biológica de las costosas terapias adicionales que ofrecen las clínicas de fertilidad a nivel global. El equipo médico comprobó que la inmensa mayoría de estos populares procedimientos no mejoran en absoluto las posibilidades de lograr un embarazo.

La industria privada suele comercializar estas técnicas complementarias, conocidas médicamente como “add-ons”, para acompañar los ciclos regulares de Fecundación in Vitro (FIV). Sin embargo, la reciente revisión clínica arrojó que estas alternativas solo encarecen la facturación sin otorgar garantías fisiológicas a las madres.

El negocio del marketing clínico

De acuerdo con los hallazgos publicados en la revista científica The Lancet Obstetrics, Gynaecology & Women’s Health, los tratamientos extra carecen de cualquier respaldo probatorio. El documento enfatiza que la evidencia disponible sobre el uso de corticoides, infusiones intralípidas y diagnósticos genéticos resulta deficiente y altamente cuestionable.

Según detalla el texto académico liderado por la Universidad de Melbourne, métodos como la acupuntura o las pruebas de receptividad endometrial simplemente no alteran el resultado del desarrollo embrionario. Tras depurar un total de 157 ensayos previos, los expertos descartaron de plano casi la mitad de los estudios por su precaria fiabilidad técnica.

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La investigadora principal de la publicación, Sarah Lensen, advirtió a través de un comunicado oficial que la proliferación descontrolada de estas opciones obedece estrictamente a estrategias de mercado. La académica alertó que ofertar servicios no probados desata “falsas esperanzas, mayor carga financiera y procedimientos médicos innecesarios”, publica El País.

La necesidad de protocolos transparentes

El contundente metaanálisis también abordó las escasas excepciones donde se detectó una huella de evidencia clínica marginal. Prácticas específicas como el raspado endometrial o el uso de fluidos de transferencia con ácido hialurónico mostraron señales muy débiles de eficacia, pero absolutamente insuficientes para ser catalogadas como una solución definitiva.

Finalmente, los autores de la investigación apuntaron a la profunda desinformación fomentada por la publicidad de los centros privados y los foros informales de internet. Ante este crítico escenario, la comunidad científica exigió transparentar los riesgos de estas terapias para proteger la fragilidad emocional y económica de los futuros padres.

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