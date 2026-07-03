La “burbuja” de la élite en Santiago: estudio revela que los apellidos reflejan la profunda segregación social entre comunas

Un estudio de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) identificó una nueva evidencia de la segregación en Santiago.

A través del análisis de los apellidos de más de cuatro millones de habitantes de la zona urbana de la región Metropolitana, los investigadores concluyeron que la capital presenta una marcada separación social que va más allá de las diferencias económicas.

La investigación determinó que los sectores de mayores ingresos, concentrados principalmente en el nororiente, mantienen escasos vínculos con el resto de la ciudad.

“La élite vive cerca de la ciudad en términos geográficos, pero lejos en términos sociales. Es una burbuja porque las conexiones más probables ocurren dentro del mismo mundo social", explicó el académico Naim Bro.

“La élite santiaguina no es homogénea”

El estudio también detectó que la élite concentra una alta diversidad de apellidos, incluyendo familias tradicionales chilenas y de ascendencia judía y palestina.

Sin embargo, Bro precisó que “la élite santiaguina no es homogénea en términos de origen familiar, pero sí está concentrada social y espacialmente".

Asimismo, el análisis reveló que los apellidos asociados a los grupos de mayores ingresos están sobrerrepresentados en instituciones como el Congreso y organismos públicos.

“Cuando quienes ocupan posiciones de poder provienen de redes sociales muy parecidas, la democracia puede perder capacidad de representar experiencias distintas“, advirtió el investigador.

Apellidos vinculados a menores ingresos

En contraste, los autores identificaron dos grandes comunidades de apellidos mayoritariamente mapuche, concentradas en el norponiente y sur de Santiago y vinculadas a sectores de menores ingresos.

Frente a este escenario, plantearon que las políticas públicas deben promover espacios compartidos, como colegios, servicios y áreas públicas, para reducir la separación social entre los habitantes de la capital.