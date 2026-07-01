“Se tomaron hasta el agua del florero”: José Antonio Neme lanza duro comentario tras terremoto en Venezuela

José Antonio Neme lanzó un análisis sin filtros tras el doble terremoto en Venezuela y, en particular, ante el desempeño de la Fuerza Armada del territorio por denuncias de poca presencia en tareas de apoyo en las zonas afectadas.

El rostro de Mucho Gusto fue directo, luego de que incluso se acusara que los militares estarían hostigando a los equipos de rescate. “¿De qué te sirve un ejército de porquería que no es capaz de desplegarse? Perdón que lo diga de esta manera”, partió.

“(Hugo) Chávez le metió plata a ese ejército como un barril sin fondo, porque compró a toda la cúpula militar. Les guste o no les guste, la dictadura chavista se sostiene en el pilar militar. El día en que el régimen chavista pierde ese apoyo, se acaba todo”, siguió.

“Metió plata ahí hasta más no poder. Se tomaron hasta el agua del florero los generales bolivarianos, todo. Muchos de ellos además han coqueteado francamente con delitos o violaciones de los derechos humanos a través de los servicios de inteligencia o narcotráfico”, sostuvo el comunicador.

“Y ahora que podrían eventualmente, sin perdonar lo anterior, tomar un rol protagónico en un escenario de catástrofe, ¿están estorbando? No sirven para nada... son de cartón, básicamente”, opinó.

Florencia Vial, conductora de Meganoticias que también dijo presente en el panel matinal, aportó un dato actual importante.

“Lo más triste es que en estos videos que usted está viendo en imágenes son los propios ciudadanos los que encaran a los militares y dicen: ‘Si no vienen a ayudar, váyanse porque su presencia no es bienvenida’”.

“Es tristemente patético lo que estamos viendo”, concluyó Neme poco después.