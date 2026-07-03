“Después de lo que me pasó contra Colo Colo dije ‘este no es mi lugar, me tengo que ir de la U’… Me quería morir” / Francisco Longa

El experimentado lateral chileno, Roberto Cereceda, recordó uno de los episodios más amargos que vivió durante su carrera: el autogol que marcó en el Superclásico donde Colo Colo venció 1-0 a Universidad de Chile, en abril de 2014.

El “Electiro”, que en ese entonces defendía la camiseta de la U, metió la pelota en su propio arco al intentar despejar el balón en la entrada del área. Ese autogol le terminó dando la victoria al “Cacique” en el Estadio Nacional.

En diálogo con el streamer ‘La Orga 17′, el zaguero de 41 años repasó aquel momento y reveló detalles de lo que ocurrió después del partido.

“Fue un autogolazo. Más encima, contra Colo Colo, y se sabe que soy un poco más hincha del Colo. Aparte de que fue en un momento donde yo había empezado a jugar fijo en la U, el Chueco (Mena) se había ido, entonces yo era el titular”, partió relatando Cereceda.

“Por más que no estábamos pasando por un gran momento, igual mi rendimiento en la U estaba subiendo, estaba sintiendo más el cariño de la gente, y me pasa eso, contra Colo Colo”, agregó el zurdo.

El lateral confesó que, tras la amarga situación que vivió en ese Superclásico, sintió que no podía continuar en Universidad de Chile. “Llegué al camarín y dije: ‘Este no es mi lugar, me tengo que ir’. Después de toda la tristeza, lo que no quería, la mente negativa, me toca hacer el autogol y me quería morir”, comentó.

“Lo único positivo, entre comillas, es que después del parido no me tocó salir de inmediato hacia afuera, porque yo creo que la gente me quería comer con papas allá. Justo me tocó doping y, como me cuesta orinar cuando me toca doping, me quedé como tres horas en el estadio. Cuando salí ya no había nadie”, añadió Roberto Cereceda.

Por último, el “Eléctrico” afrontó el hecho de que su autogol ante Colo Colo continúa siendo recordado por los hinchas. “La típica cuando te dicen que nadie se va a acordar. Pero todos los años, cuando se va a jugar el clásico, mandan el gol. En el video, Johnny (Herrera) me mira con cara de ‘no conchesumadre, te quiero matar’. Te juro que si hubiera tenido una pala en ese momento, me entierro ahí mismo”, concluyó el “Eléctrico”.