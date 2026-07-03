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BTS en Chile: ARMY convoca movilización frente a La Moneda para exigir respuestas por conciertos

El fandom del grupo surcoreano llamó a una manifestación pacífica este viernes, en medio de la incertidumbre por los shows del grupo surcoreano en el país.

Juan Castillo

Agencia Uno | Getty Images

Agencia Uno | Getty Images

La incertidumbre por los conciertos de BTS en Chile sumó un nuevo capítulo. La comunidad ARMY convocó a una movilización pacífica para este viernes 3 de julio, a las 18:30 horas, frente a La Moneda, con el objetivo de exigir respuestas claras ante la situación que afecta a miles de fanáticos.

El llamado fue realizado por BTS Chile Oficial a través de Instagram, luego de los cuestionamientos e inquietudes generadas por el futuro de los shows programados en el país.

La convocatoria busca reunir a seguidores del grupo surcoreano en una manifestación organizada y sin incidentes.

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En su publicación, la agrupación señaló: “Invitamos a todas las personas que quieran sumarse a esta manifestación pacífica para exigir respuestas claras y seriedad frente a una situación que ha afectado a miles de personas”.

La comunidad también recalcó que la movilización tendrá un carácter respetuoso y responsable. “Nos movilizamos con respeto, organización y convicción, porque creemos que nuestras voces merecen ser escuchadas”, expresaron.

El llamado ocurre en medio de la preocupación de los fans por la situación de los conciertos de BTS en Chile, luego de que el uso del Estadio Nacional quedara en duda y se abrieran conversaciones para evaluar alternativas de recinto o ajustes técnicos para los espectáculos.

Desde la organización insistieron en que la manifestación busca mostrar unidad y responsabilidad por parte de la comunidad. “Esta es una convocatoria para demostrar que una comunidad unida también puede manifestarse de forma responsable y pacífica”, señalaron.

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