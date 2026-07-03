La controversia por la negativa del Instituto Nacional de Deportes (IND) a autorizar los conciertos de BTS en el Estadio Nacional abrió un intenso debate en redes sociales, donde cientos de fanáticos recordaron un antecedente que marcó la historia de los espectáculos en Chile: el monumental escenario de U2 instalado en el mismo recinto en 2011.

Tras conocerse que el montaje de la gira Arirang World Tour de los surcoreanos, con un escenario central de 360 grados y un peso cercano a las 600 toneladas, fue rechazado por el riesgo de dañar la cancha, usuarios en X comenzaron a comparar el caso con la presentación de la banda irlandesa hace 15 años.

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“El Nacional ya recibió las miles de toneladas de U2, Roger Waters y Coldplay”, escribió una usuaria, cuestionando la decisión del IND.

Sin embargo, otros usuarios respondieron que la comparación no es directa, argumentando que el actual césped híbrido del recinto requiere mayores cuidados y que el escenario de BTS sería incluso más pesado que el utilizado por U2.

Tres diferencias de lo de BTS con el escenario de U2.



- El escenario de U2 pesaba 200 toneladas menos.

- Se usó solo una fecha, no tres como se haría con BTS.

- La superficie híbrida del pasto, cuya inversión costó el doble de lo que entraría al fisco por los conciertos de BTS. https://t.co/OEa6hOcoi1 — Doble Ele (@llanca) July 3, 2026

“La Garra” en el Nacional

La discusión revive el histórico montaje de “The Claw” (“La Garra”), la estructura del 360° Tour de U2, considerada en ese momento la escenografía más grande jamás utilizada en un concierto.

El escenario alcanzaba cerca de 50 metros de altura, pesaba alrededor de 390 toneladas, fue transportado en 120 camiones y necesitó 10 días de montaje en el Estadio Nacional, además de un sistema especial para proteger el césped.

Agencia Uno / Pedro Cerda Ampliar

Hoy, el Gobierno sostiene que el escenario de BTS presenta desafíos distintos. La ministra del Deporte, Natalia Duco, explicó que el montaje se ubica en el centro de la cancha y cubriría prácticamente toda la superficie, generando un impacto que, según estudios técnicos, podría afectar de forma permanente el terreno de juego.