VIDEO. ¿Por qué U2 sí pudo tocar y BTS no? El histórico concierto en Chile que volvió al centro de la polémica por el Estadio Nacional
Las redes sociales reflotaron el histórico montaje de 2011 para cuestionar el rechazo al escenario de los surcoreanos, aunque autoridades explican que existen diferencias clave.
La controversia por la negativa del Instituto Nacional de Deportes (IND) a autorizar los conciertos de BTS en el Estadio Nacional abrió un intenso debate en redes sociales, donde cientos de fanáticos recordaron un antecedente que marcó la historia de los espectáculos en Chile: el monumental escenario de U2 instalado en el mismo recinto en 2011.
Tras conocerse que el montaje de la gira Arirang World Tour de los surcoreanos, con un escenario central de 360 grados y un peso cercano a las 600 toneladas, fue rechazado por el riesgo de dañar la cancha, usuarios en X comenzaron a comparar el caso con la presentación de la banda irlandesa hace 15 años.
“El Nacional ya recibió las miles de toneladas de U2, Roger Waters y Coldplay”, escribió una usuaria, cuestionando la decisión del IND.
Revisa también
Sin embargo, otros usuarios respondieron que la comparación no es directa, argumentando que el actual césped híbrido del recinto requiere mayores cuidados y que el escenario de BTS sería incluso más pesado que el utilizado por U2.
“La Garra” en el Nacional
La discusión revive el histórico montaje de “The Claw” (“La Garra”), la estructura del 360° Tour de U2, considerada en ese momento la escenografía más grande jamás utilizada en un concierto.
El escenario alcanzaba cerca de 50 metros de altura, pesaba alrededor de 390 toneladas, fue transportado en 120 camiones y necesitó 10 días de montaje en el Estadio Nacional, además de un sistema especial para proteger el césped.
Hoy, el Gobierno sostiene que el escenario de BTS presenta desafíos distintos. La ministra del Deporte, Natalia Duco, explicó que el montaje se ubica en el centro de la cancha y cubriría prácticamente toda la superficie, generando un impacto que, según estudios técnicos, podría afectar de forma permanente el terreno de juego.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.