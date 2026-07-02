Emergencia en Venezuela tras terremotos: movilizan más de 300 toneladas de ayuda desde diversos países de América

A una semana de su activación, el Avión Solidario de LATAM Cargo superó las 300 toneladas de ayuda humanitaria movilizadas hacia Venezuela, en medio de la emergencia provocada por los devastadores terremotos que afectaron al país.

La operación ha permitido canalizar asistencia desde distintos puntos del continente, con apoyo de organizaciones y aliados de Estados Unidos, Colombia, Perú, Ecuador y Panamá.

Según informó la compañía, el despliegue contempla una programación intensiva con seis vuelos cargueros y cuatro operaciones en bodegas de aviones de pasajeros, lo que equivale al transporte de cerca de 52.000 botellas de agua en suministros esenciales.

Insumos médicos, generadores y hospitales de campaña

Entre la ayuda enviada figuran insumos clínicos críticos, generadores eléctricos y módulos para hospitales de campaña, elementos que ya se encuentran en territorio venezolano a disposición de las entidades encargadas de distribuir el apoyo en las zonas más afectadas.

La operación ha contado con la colaboración de organizaciones como ACNUR, la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, GEM, TAAP, Fundana, la Cámara de Comercio Venezolana Ecuatoriana y Perú Pendiente, además de operadores logísticos que facilitaron los procesos aduaneros.

El CEO de LATAM Cargo, Andrés Bianchi, destacó el trabajo desplegado por la red de asistencia. “Nos llena de profundo orgullo apoyar a Venezuela”, afirmó, agregando que “el equipo demostró un compromiso admirable junto al ecosistema a contrarreloj”.

El programa Avión Solidario de LATAM cuenta con 15 años de historia y permite transportar sin costo pacientes, médicos, voluntarios, animales, medicamentos, insumos médicos y ayuda humanitaria. Desde 2021, ha movilizado 23.000 pasajeros y más de 9.000 toneladas de carga en distintas operaciones de impacto social.