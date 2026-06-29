Paula Pavic reveló el ‘lado más oscuro’ de Marcelo “Chino” Ríos: “No ha cambiado, es igual...”

Sentada en la fogata, Paula Pavic, la expareja del histórico tenista Marcelo Ríos, desempolvó un viejo recuerdo de la relación que tuvo con él.

Según contó a sus compañeros de Vecinos al límite en Canal 13, cuando comenzó a conocerse con el ex número uno del mundo, este sacó a relucir una faceta celosa.

“Cuando empezamos a salir, le hice una lista de las personas con las que salí y de los que eran mis amigos. Quería saber todo de mi vida antes de conocerlo. Me preguntó hasta el último día si salí con uno, con otro, con quién me di un beso”, reveló.

No fue todo. Según su relato, también era bueno para realizar ‘interrogatorios’.

“Me preguntaba lo mismo un día, otro día, a ver si cambiaba la respuesta. Y eso no ha cambiado, es igual con todas las personas”, admitió.

Paula Pavic reveló que firmó su divorcio con Marcelo Ríos a comienzos de mayo de 2025, tras cerrar un acuerdo económico que puso fin a una relación de 14 años.

Desde entonces, la empresaria ha seguido dando de qué hablar dentro del encierro, donde ha mostrado una notoria cercanía con Camilo Huerta, con quien ha protagonizado coqueteos, conversaciones íntimas y momentos de evidente complicidad en pantalla.