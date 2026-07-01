Revelan que razón para dar de baja a cinco Carabineros en los Ángeles fue el uso de fármaco sin receta

Cinco funcionarios policiales fueron expulsados de la institución en la comuna de Los Ángeles, en la Región del Biobío. La drástica medida disciplinaria se ejecutó luego de detectar el uso irregular del medicamento sin prescripción profesional.

El hallazgo ocurrió durante una fiscalización interna rutinaria. La normativa de las filas exige notificar de manera anticipada el inicio de cualquier tratamiento clínico, un paso que los uniformados ignoraron al someterse a los controles preventivos de sustancias.

El respaldo a la probidad institucional

De acuerdo a la información oficial entregada por la Zona de Carabineros del Biobío, la baja de los efectivos se concretó gracias a los resultados arrojados por un test de drogas. El comunicado precisó que al menos tres de los involucrados no lograron acreditar la obligatoria indicación médica para el uso del fármaco.

Al respecto, el delegado presidencial de la región, Julio Anativia, abordó la polémica asegurando que representan “casos excepcionales”. La autoridad enfatizó que la permanencia de restos farmacológicos en el organismo exige una “previa receta médica, lo que no se presentó en ciertos casos”.

Asimismo, el representante del Ejecutivo subrayó la necesidad de aplicar estos castigos para resguardar la imagen de la policía. Relevó que la entidad goza de “la confianza de la ciudadanía para cuidarnos en el combate a la delincuencia”, por lo que sus miembros deben “mantener una posición de probidad siempre”.



