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“Una vez un jugador me dio un agarrón”: Cindy Nahuelcoy revela grave episodio que vivió durante un partido en Chile

“Después del partido, una amiga me dijo: ‘Oye, un jugador te tocó’. Me sentí súper vulnerada”, confesó la exárbitra nacional.

Daniel Ramírez

“Una vez un jugador me dio un agarrón”: Cindy Nahuelcoy revela grave episodio que vivió durante un partido en Chile

“Una vez un jugador me dio un agarrón”: Cindy Nahuelcoy revela grave episodio que vivió durante un partido en Chile / Pablo Ovalle Isasmendi

Cindy Nahuelcoy, reconocida exárbitra del balompié chileno, recordó sus inicios en el arbitraje y reveló un grave episodio que vivió durante un partido en el fútbol de barrio, donde empezó su carrera como jueza.

“En el fútbol profesional no pasé ningún momento desagradable. Esos momentos los pasé cuando arbitraba en el barrio, ahí me trataban súper mal”, comenzó relatando Nahuelcoy en diálogo con el programa digital MultiCancha, conducido por Claudio Palma.

“Una vez me dieron un agarrón en un partido. Yo no me di cuenta en el momento, porque empecé a expulsar a casi todos los jugadores, y uno llegó y me dio un agarrón. Después del partido, una amiga me dijo: ‘Oye, un jugador te tocó’. Me sentí súper vulnerada”, confesó la exárbitra.

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En la misma línea, Cindy Nahuelcoy explicó que “en el barrio fue donde forjé esa fuerza para después llegar al fútbol profesional, porque al principio me trataron mal, me daban ganas de llorar a veces cuando iba al barrio. La gente es muy mala”.

Por último, Nahuelcoy mencionó lo difícil que fue su incursión en el fútbol masculino, donde, además de las críticas propias del cargo, enfrentó cuestionamientos por ser mujer.

“Yo comencé con el arbitraje hace 16 años. En ese tiempo era muy duro que una mujer llegara al fútbol masculino. Aparte de reclamarte porque eres árbitra, te reclaman por ser mujer, eso era lo primero que te reclamaban”, concluyó.

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