Amplio operativo de Carabineros en Autopista Central deja vehículos fuera de circulación

Carabineros desplegó esta mañana un amplio operativo de fiscalización en la Autopista Central , a la altura de la salida Carlos Valdovinos, en la comuna de San Miguel, con el objetivo de controlar motocicletas y vehículos que circulaban por el sector.

Durante el procedimiento, enmarcado en el Plan Operativo de Seguridad Pública, se realizaron controles para detectar vehículos sin patente, infracciones a la normativa de tránsito y personas que mantenían órdenes de detención pendientes.

El despliegue contó con la participación del ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien explicó que estas fiscalizaciones buscan reforzar el cumplimiento de la ley y reducir la sensación de impunidad .

“Todos los días están estos operativos”

“Hay que empezar a terminar con esa impunidad en las cosas grandes y en las cosas pequeñas (...) estamos acompañando a Carabineros en un operativo que nos permite retirar de circulación vehículos sin patente, vehículos que pueden estar asociados a algún delito o personas que simplemente creen que la ley no aplica para ellos”, afirmó.

En esa línea, señaló que “todos los días están estos operativos. Ayer mismo hubo en otra autopista, donde más de diez vehículos fueron retirados de circulación por estar sin patente. Esto es algo que se está haciendo frecuentemente y esperamos hacerlo con más intensidad”.

El operativo se extendió durante gran parte de la mañana y permitió sacar de circulación a varios vehículos por incumplir la normativa vigente, según consignó Meganoticias.