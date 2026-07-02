Fiscalía y PDI investigan causas de explosión en planta minera de Arica que dejó un trabajador muerto

La Fiscalía de Arica instruyó diversas diligencias para esclarecer la muerte de un trabajador, luego de una explosión registrada al interior de una bodega de una planta minera ubicada en el kilómetro 57 de la ruta internacional 11-CH.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima falleció producto de graves quemaduras tras el incidente.

Este hecho movilizó a equipos especializados para establecer las circunstancias exactas de la emergencia.

El Ministerio Público dispuso que la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) asumiera las labores investigativas de rigor.

La explosión se habría producido en una bodega ubicada dentro de instalaciones vinculadas a faenas mineras. De forma preliminar, se indicó que el hecho ocurrió al otro lado de la carretera donde se ubica el Parque Solar Fotovoltaico El Águila, en dependencias de Sermisur.

Los primeros reportes apuntan a que la víctima era trabajador del lugar, aunque aún no se han entregado mayores detalles sobre su identidad ni sobre las condiciones en que se produjo la explosión.

Las diligencias de la PDI buscarán determinar el origen del estallido, eventuales responsabilidades y si existían protocolos de seguridad activos en el recinto al momento del accidente. Por ahora, la investigación se mantiene en desarrollo.