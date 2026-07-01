Chile y Uruguay avanzan en nuevo acuerdo de seguridad: buscan reforzar la lucha contra el crimen organizado / SANTIAGO MAZZAROVICH

El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció este miércoles que Uruguay se sumará al Acuerdo de Santiago, una iniciativa impulsada por el Gobierno chileno para fortalecer la cooperación regional frente al crimen organizado.

El anuncio se realizó tras la reunión que sostuvo en Montevideo con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, donde ambos mandatarios revisaron la agenda bilateral y abordaron temas de seguridad, comercio e infraestructura.

Durante la declaración conjunta, Kast sostuvo que la seguridad de ambos países “ha sido vulnerada por el crimen organizado transnacional” y valoró que Uruguay y Paraguay adhieran al acuerdo promovido por Chile.

“El crimen organizado puede ser extirpado de una nación, pero necesita las mismas normas en todas las naciones para poder terminar con ese flagelo”, afirmó.

Por su parte, Orsi adelantó que ambos gobiernos continuarán trabajando en un acuerdo bilateral en materia de seguridad, además de iniciativas relacionadas con infraestructura que esperan concretar en los próximos meses.

Los mandatarios también destacaron la cooperación en áreas como el corredor bioceánico, la pesca, la Antártica y el intercambio comercial.

Asimismo, las cancillerías firmaron un acuerdo de reconocimiento mutuo de certificados de firma digital y un memorándum de entendimiento entre las academias diplomáticas de ambos países.

En la declaración conjunta, Chile y Uruguay reafirmaron además su compromiso con la integración regional y coincidieron en la necesidad de coordinar esfuerzos para enfrentar el avance del crimen organizado en América Latina.