;

PDI detiene a chileno acusado de amenazar a embajador de Estados Unidos en Chile

La policía lo arrestó en Lo Barnechea tras denuncia por intimidaciones a representante extranjero. La causa se mantiene en investigación reservada.

Martín Neut

Agencia Uno

Agencia Uno

Un ciudadano chileno de 51 años fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) tras ser acusado de realizar amenazas en contra del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd.

El procedimiento fue ejecutado este miércoles por la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM), que ingresó al domicilio del imputado en la comuna de Lo Barnechea en cumplimiento de una orden judicial de entrada y registro.

Revisa también:

ADN

Según información recabada en una investigación que se mantiene bajo reserva y como consigna T13, la denuncia fue presentada el pasado 22 de junio y está siendo indagada por el delito de atentados y amenazas contra la autoridad, figura que en este caso se vincula a la representación diplomática estadounidense en el país.

El caso permanece en desarrollo, mientras la PDI y el Ministerio Público continúan reuniendo antecedentes para esclarecer el origen y la naturaleza de las amenazas.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad