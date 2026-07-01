PDI detiene a chileno acusado de amenazar a embajador de Estados Unidos en Chile

Un ciudadano chileno de 51 años fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) tras ser acusado de realizar amenazas en contra del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd.

El procedimiento fue ejecutado este miércoles por la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM), que ingresó al domicilio del imputado en la comuna de Lo Barnechea en cumplimiento de una orden judicial de entrada y registro.

Según información recabada en una investigación que se mantiene bajo reserva y como consigna T13, la denuncia fue presentada el pasado 22 de junio y está siendo indagada por el delito de atentados y amenazas contra la autoridad, figura que en este caso se vincula a la representación diplomática estadounidense en el país.

El caso permanece en desarrollo, mientras la PDI y el Ministerio Público continúan reuniendo antecedentes para esclarecer el origen y la naturaleza de las amenazas.