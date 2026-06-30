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“Me dolió el alma”: Querido periodista se sincera sobre su sorpresiva salida de Mega

“Me dio mucha pena. Sinceramente, yo era muy feliz”, comentó el profesional que se ganó un espacio importante en Mucho Gusto.

Javier Méndez

“Me dolió el alma”: Querido periodista se sincera sobre su sorpresiva salida de Mega

A mediado de junio Mega desvinculó a una figura clave de Mucho Gusto. “Hoy se cierra una nueva etapa de mi vida profesional”, sostuvo César Antonio Campos cuando comunicó la noticia en sus redes sociales.

“Llegó el momento de despedirme de un lugar que me entregó valiosas oportunidades de aprendizaje, crecimiento y desarrollo”, afirmó en un post con postales para el recuerdo.

Ahora, en el programa Relaja2 de TiempoX, profundizó en la situación. “Lo más lindo de este proceso es que a veces nosotros, los comunicadores, no nos damos cuenta del impacto real que tenemos en las personas”, valoró tras notar el cariño de los televidentes.

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“¿Te dolió que hayan despedido?”, le preguntaron durante el espacio digital de conversación.

Obviamente que ha sido un proceso donde me dolió el alma. Finalmente es una decisión que no tenía que ver con el aspecto personal o profesional. Había demostrado con creces lo experimentado y los años de circo en la televisión, en el aspecto más distendido”, respondió.

Poco después agregó: “Me dio mucha pena. Sinceramente, yo era muy feliz en Mega, y muy feliz por distintas razones. En muy poquitos meses la gente asoció mi nombre a Mega y me dieron muchas oportunidades”. Ahí recordó participaciones en instancias como el Año Nuevo o la previa de la gala del Festival de Viña.

Revisa a continuación la entrevista completa a César Antonio Campos:

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