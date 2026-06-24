Avanza megarreforma del Presidente Kast: Senado aprueba idea de legislar la ley de Reconstrucción Nacional

En una jornada que estuvo marcada por la incertidumbre hasta primeras horas de la mañana, el Senado dio un paso decisivo al aprobar por 26 voto a favor y 23 en contra, más la abstención del senador Pedro Araya, la idea de legislar el Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno.

La Sala de la Cámara Alta respaldó en general la emblemática iniciativa macroeconómica del Ejecutivo, luego de que los comités parlamentarios resolvieran fijar la votación para este miércoles a las 16:00 horas, respondiendo de forma directa a la solicitud formulada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

La crucial votación favorable se concretó tras una extensa revisión que comenzó el martes y continuó durante la tarde. Con este hito, el proyecto supera con éxito su primer trámite legislativo en el hemiciclo y queda listo para iniciar la discusión detallada de su articulado.

Los pilares de la reforma aprobada en general

Con la aprobación en general del texto legal, el Congreso valida la continuidad del debate en torno a un robusto paquete de medidas fiscales, de incentivo a la inversión y de control presupuestario. Entre los ejes estructurales más destacados de la propuesta se encuentran: