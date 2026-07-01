Uno de los fundadores del Tren de Aragua: Colombia autoriza la extradición de “Larry Changa” para que enfrente a la justicia chilena

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó la resolución que autoriza la extradición a Chile de Larry Amaury Álvarez, alias “Larry Changa”, uno de los fundadores del Tren de Aragua.

El líder criminal deberá enfrentar a la justicia chilena por delitos asociados al crimen organizado, luego de que el Tribunal Supremo colombiano aprobara su traslado según consigna El País.

“Larry Changa” fue detenido hace dos años en el departamento de Quindío y desde entonces permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad La Picota, en Bogotá.

Es señalado como uno de los creadores del Tren de Aragua junto a Héctor Rusthenford Guerrero, alias “Niño Guerrero”, y Yohan José Romero, conocido como “Johan Petrica”, organización nacida en la cárcel venezolana de Tocorón.

Pedía ser reconocido como gestor de paz

La extradición se concreta meses después de que el imputado solicitara al Gobierno colombiano ser reconocido como gestor de paz.

Sin embargo, Petro cuestionó la seriedad de esa petición y descartó que pudiera actuar como representante de la organización criminal.

La Resolución 245 de 2026 también autorizó la extradición de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, identificado como uno de los líderes del Clan del Golfo.