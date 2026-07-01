El fichaje más inesperado del mercado chileno: de Primera División a la B

Cristián Suárez protagonizó uno de los movimientos más sorpresivos del mercado de pases del fútbol chileno. El central de 39 años dejó Deportes Concepción, club al que llegó como refuerzo durante esta temporada, y fue oficializado como nuevo jugador de Unión San Felipe.

“Deportes Concepción informa que, de común acuerdo, el defensor ha finalizado su vínculo con nuestra institución”, informó el cuadro lila a través de sus redes sociales. Minutos después, el zaguero fue anunciado en su nuevo equipo.

“Hay regresos que siempre emocionan. Cristian Suárez vuelve a Unión San Felipe y se incorpora al plantel albirrojo para esta nueva etapa. ¡Bienvenido nuevamente y mucho éxito!“, escribió el elenco que milita en la Primera B.

El experimentado defensor había arribado a Deportes Concepción a comienzos de este año, tras varias temporadas defendiendo a Palestino, con la misión de aportar experiencia en el regreso del cuadro penquista a la Primera División.

Sin embargo, perdió protagonismo durante el tramo final del primer semestre y ahora retornará al club que lo formó. En su carrera, Suárez también vistió las camisetas de clubes como Corinthians, Chacarita Juniors, O’Higgins, Olhanense, Cobreloa, Universidad de Chile y Everton.